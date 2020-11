ATP Finals 2020 live: Novak Djokovic vs Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in seinem zweiten Gruppenspiel auf Zverev-Bezwinger Daniil Medvedev - ab 21 Uhr im TV auf Sky, im Livestream auf Sky Go sowie im Ticker bei uns!

von Florian Goosmann / Perform

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 15:55 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Daniil Medvedev

Was denn die schlimmste Sache sei, wenn er gegen Novak Djokovic spiele, wurde Diego Schwartzman am Montag gefragt - nach seiner 3:6, 2:6-Niederlage gegen den Weltranglisten-Ersten. "Die schlimmste Sache?", fragte er zurück. "Nun ja, die schwierigste halt." Tja, sagte Schwartzman, "alles ist schwierig gegen ihn." Konkret, wenn Djokovic in Bestform sei, "spielt er den Ball von überall nach überall, an jeden einzelnen Fleck des Platzes." Es sei so schwierig zu sehen oder zu wissen, was er plane. Oder selbst gute Punkte zu machen. Weil er defensiv alles holt und Winner schlage. "Er hat verdammt viel Talent, wenn er die Möglichkeit hat, den Ball zu verteilen."

Die gute Nachricht für Daniil Medvedev: Dieses Talent hat er auch. Andy Murray pries Medvedev erst kürzlich als Spieler, der viel nachdenke auf dem Court, im Zweifel sein Spiel umstelle - im Gegensatz zu vielen anderen.

Medvedev freut sich auf Djokovic-Duell

Und immerhin blickt der Mann aus Russland auf eine durchaus gute 2:4-Bilanz gegen den Dominator der letzten Jahre. Mehr noch: Medvedev konnte zwei der letzten drei Begegnungen gewinnen, in Monte Carlo und Cincinnati im Vorjahr. Djokovic jedoch ging als Sieger aus der letzten Partie hervor, beim ATP Cup zu Beginn des Jahres. Alle Begegnungen: hart umkämpft.

"Ich denke, wir werden eine Menge langer Ballwechsel haben", blickte Medvedev auf das Treffen mit Djokovic voraus, "wir werden beide gut laufen müssen." Er spiele gerne gegen Novak. Auch wenn die Bedingungen in London merkwürdig seien: Im Training mit Thiem und Rublev sei ihm der Platz sehr schnell vorgekommen. Und gegen Zverev seien viele seiner guten Schläge und auch die von Zverev "so einfach zu erreichen gewesen", die Bedingungen sehr langsam. Wem was wohl am Mittwoch hilft..?

Wo kommt Djokovic vs Medvedev?

Das Spiel zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ist ab 21 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr bei Sky und Sky Go dabei, im Liveticker bei uns!