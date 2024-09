ATP: Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier verpassen Turnier in Shanghai

Sowohl Jan-Lennard Struff als auch Daniel Altmaier werden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 20:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff fehlt auch in Shanghai

Jan-Lennard Struff hat am Samstag seinen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai abgesagt. Grund dafür dürften die anhaltenden Hüftprobleme sein, die den Deutschen bereits vor seinem geplanten Erstrundenmatch in Peking zu einem kurzfristigen Rückzug gezwungen hatten.

Schon beim Laver Cup in Berlin, wo er als Ersatzspieler fungierte, hatte Struff im tennisnet-Interview über wiederkehrende Probleme an der Hüfte berichtet. Mittlerweile wartet der 34-Jährige bereits seit den Olympischen Sommerspielen in Paris auf einen Sieg.

In Shanghai wäre Struff ursprünglich von Daniel Altmaier ersetzt worden. Da jedoch auch der 26-Jährige seine Teilnahme absagte, darf sich nun der Italiener Luca Nardi über einen Fixplatz im Hauptfeld freuen.

Unterdessen wird auch Titelverteidiger Hubert Hurkacz nicht in Shanghai spielen. Der Pole wird das Turnier aufgrund einer Knieverletzung verpassen.