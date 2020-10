ATP Köln - Finale: Alexander Zverev vs Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Finale der bett1HULKS Championship auf Diego Schwartzman. Ab 19.30 live im TV auf Eurosport, im Livestream auf bett1hulks.de sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 14:25 Uhr

© bett1HULKS Indoors/Paul Zimmer Alexander Zverev

Zverev hatte im Halbfinale seine Revanche an Jannik Sinner genommen, 7:6 (3), 6:3 hieß es hier am Ende für den Hamburger, der gegen Sinner bei den French Open noch verloren hatte.

Die Hüftverletzung, die sich Zverev im Match zuvor gegen Adrian Mannarino zugezogen hatte? Schien keine größere Probleme bereitet zu haben. Zumindest nachdem Zverev seinen "Hüft-Test-Versuch" zu Beginn des Matches hinter sich gebracht und einen 1:4-Rückstand aufgeholt hatte.

Im Finale - und auf dem Weg zum Kölner Doppelpack - geht es für den Weltranglisten-Siebten nun gegen Diego Schwartzman, Als Nummer 8 ein Neu-Mitglied der Top Ten und einen der Spieler der Stunde. Schwartzman hatte sich nach der Corona-Pause nur mäßig zurückgemeldet, mit einer 2:3-Bilanz bei seinen ersten Turnieren in Cincinnati, den US Open und in Kitzbühel. In Rom aber war der Sieg über Rafael Nadal der Auslöser für ein Wiedererstarken: Schwartzman kam bis ins Finale des 1000er-Turniers (wo er Novak Djokovic unterlag); bei den French Open schlug er Dominic Thiem und verlor erst im Halbfinale gegen Nadal.

In Köln gewann Schwartzman bislang gegen Oscar Otte, Alejandro Davidovich Fokina und Felix Auger-Aliassime - mit dem Sieg über Letzteren verhinderte er eine Neu-Auflage des Finals des ersten Kölner Turniers.

H2H: Zverev - Schwartzman 1:2

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Schwartzman führt der Argentinier mit 2:1: Die erste Begegnung in Kitzbühel 2014 war ein glattes 6:1, 6:0 gegen den damals noch 17-jährigen Deutschen; beim Masters-Turnier in Paris 2018 gewann dann Zverev mit 6:4, 6:2, bei den US Open 2019 wiederum Schwartzman mit 3:6, 6:2, 6:4, 6:3.

Wo kommt Zverev - Schwartzman?

Das Finale in Köln ist für 19.30 Uhr angesetzt und wird im TV auf Eurosport übertragen. Via Livestream seid ihr über bett1hulks.de und den Eurosport Player dabei und im Liveticker bei uns!