ATP Mallorca - ein kleines Fazit

In Mallorca wurde in dieser Woche Rasentennis gespielt - Daniil Medvedev krönte sich am Ende zum Sieger. Was nehmen wir von den Mallorca Championships mit?

von Florian Heer aus Santa Ponca

zuletzt bearbeitet: 27.06.2021, 15:30 Uhr

© Florian Heer

Ende Juni auf Mallorca. Die Ankünfte der Feriengäste auf der größten Baleareninsel nehmen langsam, aber stetig zu, trotz der an den Fassaden vieler Gebäude immer noch häufig anzutreffenden Plakaten mit dem Hilfeschrei „SOS-Turismo“. Die beliebteste ausländische Urlaubsdestination der Deutschen nimmt wieder an Fahrt auf.

Passend dazu fand in dieser Woche mit den Mallorca Championships das erste ATP-Turnier in Spanien auf Gras statt. Auf sechs neu gestalteten Original-Wimbledon-Rasenflächen wurde dabei der Mallorca Country Club in Santa Ponca, Calvia, im Südosten der Insel eingeweiht.

Wir waren die Woche vor Ort und das fiel uns auf:

Das Turnier war hervorragend besetzt. Auch wenn das Event nur zwei Tage vor dem Start in Wimbledon am Samstag zu Ende ging, waren mit Daniil Medvedev, Dominic Thiem und Roberto Bautista Agut drei Spieler aus den Top-10 am Start. Für Medvedev ging es im Anschluss an seinen Turniersieg noch am gleichen Abend per Privatjet direkt nach London

Mit Novak Djokovic hatten die österreichischen Veranstalter von e-motion, die unter anderem auch für die Turniere in Stuttgart und Wien verantwortlich sind, einen weiteren großen Namen verpflichtet. Dass die Nummer 1 der Weltrangliste dabei „nur“ im Doppel antrat, war dabei sogar eher eine Besonderheit. Abgesehen von Team-Events, spielte Djokovic sein erstes Doppelturnier seit Dubai im Februar vergangenen Jahres. Dort war bereits in der ersten Runde Schluss. Mit seinem spanischen Buddy Carlos Gomez-Herrera ging die Reise eigentlich bis ins Finale. Vor dem Endspiel musste das Duo allerdings vom Turnier zurückziehen. Offizielle Begründung: Gomez-Herrera fiel mit einer Verletzung am rechten Knöchel aus.

Wie bei den vorherigen ATP-Events in Spanien (Marbella, Barcelona und Madrid), waren auch auf Mallorca Zuschauer zugelassen. Rund 1.500 Zuschauer durften die Rasenfestspiele vor Ort verfolgen und verbreiteten ausgelassene Stimmung. Die letzten Turniertage waren komplett ausverkauft.

Stars & Sternchen auf Mallorca. Bereits am Freitagabend vor Turnierbeginn startete eine große Sause an der Avinguda del Golf. Die ehemalige Nummer 2 der Welt Tommy Haas und die kroatische Ikone Goran Ivanisevic, der vor genau 20 Jahren mit dem Turniersieg in Wimbledon den größten Triumph seiner Karriere gefeiert hatte, weihten unter Flutlicht in einem Showmatch den neuen Center-Court ein. Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Mario Götze, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014 in Brasilien mit seinem goldenen Tor im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel geschossen hatte, sowie Schauspieler und Tennisfan Mark Keller schienen die Veranstaltung dabei sehr zu genießen.

Apropos Flutlicht. Eigentlich sollten die Mallorca Championships das erste Rasenturnier in der Geschichte sein, welches mit Abendsessions aufwarten lies. Mit Ausnahme der Einweihungsveranstaltung war davon allerdings wenig zu sehen. Vielleicht dann im nächsten Jahr.