ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev unterliegt Carlos Alcaraz - Gesundheitliche Probleme in Satz 2

Alexander Zverev hat im Halbfinale des ATP Masters in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz 4:6, 3:6 verloren. Ab dem zweiten Satz hatte der Weltranglistendritte erneut große Probleme mit seinem Gesundheitszustand.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 02:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev zeigte sich in keiner guten gesundheitlichen Verfassung gegen Carlos Alcaraz.

Nachdem Jannik Sinner in zwei Sätzen gegen Terence Atmane das erste Endspielticket löste, entschied sich der Finalgegner des Südtirolers zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Die Partie begann wetterbedingt mit etwas Verzögerung. Alexander Zverev, der in seinem Duell mit Ben Shelton mit Schwindel und Atemnot zu kämpfen hatte, präsentierte sich zunächst körperlich fit.

Kurz nach dem Start der Partie gab es auf Grund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne eine über zehnminütige Unterbrechung. Für Carlos Alcaraz war dies besonders unglücklich, da die Pause beim Stand von 1:2 und 0:30 aus Sicht des Spaniers eintrat. Doch der Weltranglistenzweite wehrte anschließend drei Breakmöglichkeiten für Zverev ab.

Der Spanier war in der Folge der aktivere Spieler auf dem Platz und belohnte sich mit dem Break zum 4:3. Für Alexander Zverev war anschließend nicht viel zu holen, da Carlos Alcaraz nahezu perfekt servierte.

Zverev mit Problemen im zweiten satz, Alcaraz wackelt kurz

So lief Alexander Zverev einer Satzführung hinterher und war im zweiten Satz gezwungen aktiver im Schlagabtausch mit seinem Kontrahenten zu agieren. Das misslang direkt im ersten Spiel, das Carlos Alcaraz erneut mit einem Break eröffnete. Der gebürtige Hamburger zeigte nun offensichtlich, dass das eigene Fitnesslevel nicht bei hundert Prozent lag.

Bizarr wurde es im folgenden Spiel. Carlos Alcaraz hielt seinen angeschlagenen Kontrahenten mit vier Doppelfehlern im Spiel. Mit einer zu langen Vorhand des fünfmaligen Grand-Slam-Siegers bekam Alexander Zverev das Rebreak serviert.

Beim nächsten Seitenwechsel verließ Alexander Zverev den Court. Für Gegenwehr sollte es nicht mehr reichen. Carlos Alcaraz brillierte nicht, brachte das Match aber ins Ziel.

Am Montag kommt es im Endspiel also zu einer neuen Auflage im Duell mit Jannik Sinner. Es ist zu erwarten, dass die Partie eine ganz andere Dynamik bekommt. Alexander Zverev bleibt zu wünschen, dass sich der gesundheitliche Zustand in den nächsten Tagen bessert.

