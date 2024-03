ATP Masters Indian Wells: Carlos Alcaraz siegt nach anfänglichen Problemen souverän

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells letztlich problemlos die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 06:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz erreichte die dritte Runde

Erfolgreicher Auftakt für Carlos Alcaraz beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells: Der Titelverteidiger aus Spanien gewann in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Arnaldi nach anfänglichen Problemen mit 6:7 (5), 6:0 und 6:1. Der Weltranglistenzweite trifft nun auf Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz, der sich zuletzt in Rio de Janeiro am Knöchel verletzt hatte, wusste die Fans in Indian Wells vor allem in den Abschnitten zwei und drei mit starkem Tennis zu begeistern. Im Vorjahr hatte er das Turnier in der kalifornischen Wüste ohne Satzverlust gewonnen.

Rublev schlägt Murray

Mit Andrey Rublev zog auch die Nummer fünf des Turniers in die dritte Runde ein. Der Russe setzte sich gegen Andy Murray nach Abwehr von vier Satzbällen im ersten Durchgang mit 7:6 (3) und 6:1 durch.

Stefanos Tsitsipas durfte ebenfalls über einen Auftakterfolg jubeln, der Grieche besiegte Lucas Pouille mit 6:3 und 6:2. Ben Shelton musste gegen Jakub Mensik beim 4:6, 6:3 und 6:4-Sieg deutlich härter arbeiten. Für eine Überraschung sorgte indes Thiago Seyboth Wild mit seinem 6:1 und 7:5-Erfolg gegen den an Position 15 gesetzten Doha-Champion Karen Khachanov.

