ATP Masters Miami: Carlos Alcaraz - "Ich spüre den Druck nicht allzu sehr"

Carlos Alcaraz muss in Miami seinen Titel verteidigen, um auch nach dem Turnier in Florida die Nummer eins der Welt zu sein. Zusätzlichen Druck will sich der 19-Jährige deshalb aber keinen machen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 21:14 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist auch in Miami der Topfavorit auf den Titel

Mit seinem Turniersieg in Indian Wells kehrte Carlos Alcaraz an die Spitze der Weltrangliste zurück, am 3. April könnte der 19-jährige Spanier den Platz an der Sonne jedoch bereits wieder verlassen. Dann nämlich, wenn ihm die Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nicht glücken sollte.

Schlaflose Nächte bereitet Alcaraz die durchaus spezielle Ausgangslage allerdings nicht. "Ich spüre den Druck nicht allzu sehr. Ich weiß, welche Dinge ich tun muss", erklärte der Branchenprimus bei einer Pressekonferenz in Florida. Das Ziel sei immer das gleiche: "Ich möchte mich auf dem Platz wohlfühlen."

In der abgelaufenen Spielzeit fühlte sich Alcaraz in Miami außerordentlich wohl. Erstmals in seiner Karriere sicherte er sich einen Masters-1000-Titel, Siege über Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz und Casper Ruud inklusive. "Ich erinnere mich an das vergangene Jahr. Das war ein unglaubliches Gefühl mit diesem Publikum", meinte Alcaraz.

Alcaraz: "Du musst jeden Tag besser werden"

In diesem Jahr stehe nun aber ein neues Turnier an. "Ich sage immer, dass man alles noch ein bisschen verbessern kann", erläuterte Alcaraz, der im Vorjahr auf dem Weg zum Titel nur einen Satz abgab. "Du musst jeden Tag besser werden." Das hätten nicht zuletzt Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer unter Beweis gestellt.

Von den "Big Three" wird in Miami aus bekannten Gründen keiner am Start sein. Größter Konkurrent auf den Turniersieg in Florida dürfte für Alcaraz einmal mehr Daniil Medvedev sein. Im Finale von Indian Wells hatte der Russe keine Chance, die Bedingungen in Florida dürften ihm aber besser liegen als jene in der kalifornischen Wüste. Zu einem Duell mit Medvedev könnte es für Alcaraz erst im Endspiel kommen.

Das Einzel-Tableau in Miami