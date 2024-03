ATP Masters Miami: Medvedev und Koepfer ziehen ins Achtelfinale ein

Daniil Medvedev und Dominik Koepfer haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami die Runde der letzten 16 erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 07:28 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schlug Cameron Norrie in zwei Sätzen

Titelverteidiger Daniil Medvedev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ohne große Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Der ehemalige Weltranglistenerste setzte sich in der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie mit 7:5 und 6:1 durch.

Im Achtelfinale trifft Medvedev auf Dominik Koepfer. Der Deutsche schlug den an Position 14 gesetzten Ugo Humbert überraschend mit 3:6, 6:4 und 6:3. Mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann kämpfen am Montag (Ortszeit) drei weitere deutsche Starter um den Einzug in die Runde der letzten 16.

Diese bereits erreicht hat der zweifache French-Open-Finalist Casper Ruud. Der Norweger besiegte Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 6:4 und bekommt es nach seinem 100. Tour-Erfolg auf Hartplatz nun mit Nicolas Jarry zu tun. Auch Australian-Open-Champion Jannik Sinner erreichte am Sonntag das Achtelfinale.

