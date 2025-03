ATP Masters Miami: Novak Djokovic - Kein Tag ohne neuen Rekord

Novak Djokovic eilt in Miami von Rekord zu Rekord. Im Halbfinale gegen Grigor Dimitrov stellte der serbische Großmeister gleich mehrere Bestmarken auf. Schon im Endspiel winkt ein neuer Rekord.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 14:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic eilt von Rekord zu Rekord

Wenn Novak Djokovic dieser Tage in Miami auf dem Matchcourt steht, wird Geschichte geschrieben. Schon mit seinem Drittrundenerfolg über Camilo Ugo Carabelli stellte der 24-fache Grand-Slam-Sieger einen neuen Rekord auf, wenige Tage später folgte im Viertelfinale gegen Sebastian Korda ein weiterer. Und auch bei seinem Halbfinalsieg über Grigor Dimitrov trug sich der Serbe in die Annalen des Tennissports ein.

Denn Djokovic avancierte mit dem souveränen Zweisatzerfolg über den Bulgaren nicht nur zum ältesten ATP-Masters-1000-Finalisten aller Zeiten, sondern erreichte damit auch zum 20. Mal hintereinander zumindest ein Endspiel im Jahr. Das war zuvor nur Roger Federer von 2000 bis 2019 gelungen.

Herausragende Quote beim ersten Aufschlag

Der Rekorde noch nicht genug, stellte Djokovic am Freitag auch eine neue persönliche Bestmarke auf. Der langjährige Weltranglistenerste brachte gegen Dimitrov 39 von 45 und damit 87 Prozent seiner ersten Aufschläge im Feld unter. Eine derart hohe Quote hatte der Serbe in seinen 1361 Partien zuvor noch nie zustande gebracht. “Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, John Isner zu sein”, scherzte der 37-Jährige nach dem Match im “Sky”-Interview.

Grund für schlechte Laune hat Djokovic derzeit wahrlich nicht. Am Sonntag könnte er im Finale gegen Jakub Mensik seinen 100. Titel holen - und dabei fast schon selbstredend erneut einen Rekord brechen: Mit seinem dann siebten Titel in Miami würde Djokovic den US-Amerikaner Andre Agassi hinter sich lassen und zum alleinigen Rekordsieger des Turniers aufsteigen.

