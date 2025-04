ATP-Masters Monte-Carlo: Bereit für den besten Tennistag des Jahres?

Acht Einzel-Matches und dazu auch noch attraktive Doppel-Action - der Donnerstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo macht traditionell besonders viel Spaß!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 05:48 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini darf auch heute im größten Stadion ran

Vergessen wir mal die Mogelpackungen, die wir eben erst in Indian Wells und Miami erlebt haben und die uns schon bald in Madrid und Rom bevorstehen. Zweiwöchige 1000er-Turniere also, die angeblich im Sinne der Spieler verlängert wurden, damit diese immer wieder mal auch einen Ruhetag haben. Was natürlich hanebüchen ist - weil ja eh alle auch an den spielfreien Tagen auf die Anlagen kommen, dort entweder im Gym und/oder auf den Courts trainieren.

Nein, so richtig lacht das Herz der Tennisfans bei den Masters-Events eigentlich nur noch in Monte-Carlo und in der Halle von Paris. Aber gerade der Donnerstag beim ersten große Sandplatz-Turnier der Saison ist eigentlich der beste Tennistag des Jahres! Vor allem, seit es in Wimbledon den „Manic Monday“ nicht mehr gibt.

Zverev und Djokovic nicht mehr dabei

Acht Matches an einem Nachmittag auf der malerischen Anlage des Monte-Carlo Country Clubs - herrlich! Gut: Ganz egoistisch hätte man sich vielleicht gewünscht, dass Alexander Zverev und Novak Djokovic auch noch zu sehen sein würden. Aber wenn das Wünschen jemals was geholfen hat, dann nur ganz selten im professionellen Tennis.

Und Carlos Alcaraz ist ja noch mit von der Partie! Und dass er mit Daniel Altmaier auf einen Außenseiter trifft, der aber ein ästhetisch hochwertiges Tennis spielt, lässt Vorfreude auf das zweite Match nach elf Uhr auf dem Court Rainier III aufkommen. Was auch für die italienische Affäre zwischen Zverev-Bezwinger Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti unmittelbar danach gilt.

Fils eröffnet den Tag gegen Rublev

Kein Platz wird indes schon früh auf den Tribünen des Courts des Princes zu haben sein. Denn da wird gleich zum Auftakt Arthur Fils auf Andrey Rublev treffen. Und alleine wegen der Frisur von Rublev-Coach Marat Safin sollte sich ein Besuch schon lohnen. Etwas später wird dann Alex de Minaur mal testen, ob Daniil Medvedev bereit für den nächsten Marathon ist.

Und auch der Paarlauf hat etwas zu bieten, sogar aus deutscher Sicht: Denn Kevin Krawietz und Tim Pütz treffen auf dem Court EA de Masse auf Lokalmatador Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin. Ein Fest! Egal, wohin man schaut.

Hier der Spielplan für den Donnerstag

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo