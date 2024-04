ATP Masters Monte-Carlo: Jannik Sinner startet mit Galavorstellung in die Sandplatzsaison

Jannik Sinner ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo mit einem glatten Erfolg über Sebastian Korda in die europäische Sandplatzsaison gestartet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 14:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ließ Sebastian Korda keine Chance

Jannik Sinner hat zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Der amtierende Australian-Open-Sieger feierte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo einen souveränen 6:1 und 6:2-Erfolg über den US-Amerikaner Sebastian Korda.

Sinner, der in dieser Saison bislang erst eine Niederlage (gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale von Indian Wells) hinnehmen musste, unterstrich somit auch auf Asche seine Ambitionen. Der 22-Jährige hat gute Chancen, Novak Djokovic in den kommenden Wochen von der Weltranglistenspitze zu verdrängen. Im Achtelfinale trifft der Italiener auf den Deutschen Jan-Lennard Struff.

Sonego nutzt zweite Chance

Auch Sinners Landsmann Lorenzo Sonego zog am Mittwoch in die Runde der letzten 16 ein. Der 28-jährige Lucky Loser, der für den verletzten Alcaraz ins Hauptfeld gerutscht war, schlug Felix Auger-Aliassime mit 6:4 und 7:5. Zudem siegte Karen Khachanov gegen Francisco Cerundolo in drei Sätzen.

Unterdessen musste Titelverteidiger Andrey Rublev eine bittere Pleite gegen Alexei Popyrin hinnehmen. Der Australier trifft nun auf seinen Landsmann Alex de Minaur.

