ATP Masters Paris: Auch De Minaur bucht Ticket für Turin

Nach Ben Shelton hat auch Alex de Minaur die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin fixiert. Der Australier bezwang beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris Karen Khachanov glatt mit 6:2 und 6:2.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 20:33 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur ist zum zweiten Mal in Folge bei den ATP-Finals in Turin mit dabei.

Der in Paris an Position sechs gesetzte De Minaur nahm dem Russen insgesamt vier mal den Aufschlag ab und benötigte nur eine Stunde und acht Minuten, um in das Viertelfinale einzuziehen.

De Minaur ist somit zum zweiten Mal beim Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres mit dabei.

Im Viertelfinale wird der 26-Jährige auf Alexander Bublik treffen, der Taylor Fritz mit 7:6 (5) und 6:2 aus dem Turnier nahm.

Kurz zuvor hatte am Donnerstag bereits auch Ben Shelton seine Teilnahme an den ATP Finals fixiert. Der US-Amerikaner bezwang Andrey Rublev nach beeindruckender Leistung mit 7:6 (8:6) und 6:3.

Somit ist nur mehr ein offener Startplatz für Turin zu vergeben. Derzeit hat diesen Lorenzo Musetti inne, der Italiener könnte jedoch noch von Felix Auger-Aliassime überholt werden. Der Kanadier hielt seine Finals-Chancen durch einen Dreisatz-Erfolg über Daniel Altmaier am Leben.

Sollte einer der weiter vorne Platzierten (z.B. Novak Djokovic) seine Teilnahme von den Finals noch zurückziehen, wären nach derzeitigem Stand freilich sowohl der Italiener als auch der Kanadier in Turin mit dabei.

