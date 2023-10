ATP Masters Paris-Bercy: Djokovic und Alcaraz kehren zurück, Zverev mit schwerer Auslosung

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz kehren beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy auf die Tour zurück. Alexander Zverev erwischte unterdessen eine unangenehme Auslosung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 13:36 Uhr

© Getty Images Sehen sich Carlos Alcaraz und Novak Djokovic im Finale wieder?

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy erstmals seit dem Davis Cup Mitte September wieder auf dem Matchcourt stehen. Nach einem Freilos zu Beginn trifft der Serbe auf Miomir Kecmanovic oder Tomas Martin Etcheverry, zur ersten echten Standortbestimmung könnte es im Achtelfinale gegen Ben Shelton kommen.

Besonderen Reiz hätte auch ein Viertelfinalduell mit Holger Rune, der aktuell von Djokovics ehemaligen Coach Boris Becker betreut wird. Der Däne eröffnet gegen Stan Wawrinka oder Matteo Arnaldi und könnte in der Runde der letzten 16 auf Taylor Fritz treffen. Der US-Amerikaner kämpft noch um seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.

Murray trifft erneut auf de Minaur

Jannik Sinner und Andrey Rublev haben ihr Ticket für das Jahresabschlussfinale bereits in der Tasche. Die beiden landeten in Paris im zweiten Tableau-Viertel, wo es in Runde eins erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Andy Murray und Alex de Minaur kommt. Die beiden standen sich in dieser Saison bereits dreimal gegenüber, der Australier konnte jede Partie für sich entscheiden.

Ein weiteres Erstrunden-Highlight stellt das Duell zwischen Sebastian Korda und Hubert Hurkacz dar. Favorit im dritten Tableau-Viertel ist indes Daniil Medvedev, dem bereits in Runde zwei - wie bei den Erste Bank Open in Wien - ein Duell mit Grigor Dimitrov droht.

Zverev im Achtelfinale gegen Tsitsipas?

Die beiden deutschen Starter Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev landeten im letzten Viertel. Struff eröffnet gegen Felix Auger-Aliassime und würde bei einem Sieg Stefanos Tsitsipas fordern, auch Zverevs Auslosung ist nicht bedeutend besser: Nach der Auftaktpartie gegen einen Qualifikanten könnte der Olympiasieger auf Ugo Humbert, der in Basel im Halbfinale steht, treffen. Ein möglicher Achtelfinalgegner Zverevs ist Tsitsipas.

In einem etwaigen Viertelfinale droht Zverev ein Duell mit Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz. Der Spanier, der zuletzt verletzungsbedingt pausieren musste, spielt zunächst gegen Cameron Norrie oder den französischen Wildcard-Starter Alexandre Muller.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy