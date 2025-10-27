ATP Masters Paris: Dimitrov gewinnt bei Comeback

Grigor Dimitrov hat sich erfolgreich auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der Bulgare besiegte beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris den Lokalmatadoren Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (5) und 6:1.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 20:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Grigor Dimitrov ist erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt.

Ganze 14 Wochen musste Dimitrov zuletzt verletzungsbedingt passen. Die ehemalige Nummer drei der Welt zog sich die Verletzung im Wimbledon-Achtelfinale Jannik Sinner zu, nachdem er sich gegen den späteren Turniersieger eine 2:0-Satzführung erspielt hatte. Wimbledon 2025 war sage und schreibe das fünfte Major in Folge, in dem der 34-Jährige verletzungsbedingt aufgeben musste.

Nun ist der Bulgare zurück - und das mit einem Sieg! In der ersten Runde des ATP Masters 1000-Turnier in Paris behielt die derzeitige Nummer 38 der Welt gegen "Aufschlag-Monster" Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (5) und 6:1 die Oberhand. In Runde zwei wird der Bulgare nun entweder auf den, zuletzt besser in Form kommenden, Daniil Medvedev oder auf Jaume Munar treffen.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der in dieser Saison groß aufspielende Alexander Bublik, der Alexei Popyrin mit 6:4 und 6:3 bezwang.

Auch Altmaier weiter

Bereits am Nachmittag meisterten unter anderem Andrey Rublev, Flavio Cobolli, Cameron Norrie und Arthur Rinderknech ihre Auftakthürden.

Und auch aus deutscher Sicht gab es Erfreuliches zu vermelden. Daniel Altmaier gewann sein Erstrunden-Match gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:2 und 7:6 (5). Nächster Gegner des 27-Jährigen ist der an Position acht gesetzte Casper Ruud.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

