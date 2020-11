ATP Masters Paris: Rafael Nadal steht im Viertelfinale

Rafael Nadal hat beim ATP-Masters-Turnier in Paris nach einem Zweisatzsieg über Jordan Thompson das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2020, 19:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal mag der Adrian Monk unter den Tennisprofis sein, mit einer glatten 1000 sollte seine Karriere allerdings nicht zu Ende gehen. Nach seinem Jubiläumssieg am Mittwoch ließ der 33-Jährige nun Einzelsieg Nummer 1001 folgen: 6:1, 7:6 (3) hieß es im Achtelfinale des Masters-Turniers in Paris-Bercy am Donnerstagabend gegen den Weltranglisten-61. Jordan Thompson.

Während Nadal bei eigenem Aufschlag zu Beginn des Spiels durchmarschierte, hatte Thompson stets zu kämpfen und kassierte die entscheidenden Breaks zum 3:1 und 5:1 für Nadal. Ein 40:0 ließ Nadal dann noch mal verstreichen, holte sich den Eröffnungssatz aber im Nachsetzen.

Nadal stark in der Crunch-Time

In Satz zwei zeigten sich beide Akteure bei eigenem Aufschlag ohne Schwäche, Nadal tat sich vor allem mit dem Return schwer. Beim 6:5 für Thompson kam Nadal erstmals in Bedrängnis, als Thompson zu seiner ersten Breakchance des Matches kam, aber Nadal befreite sich am Ende eines langen Ballwechsels mit einer starken Rückhand aus der Defensive, kam anschließend selbst mit der Vorhand an den Drücker und zwang den Australier zum Fehler. Im Tiebreak war es dann eine klare Sache für den Weltranglisten-Zweiten aus Manacor.

Nadal trifft im Viertelfinale damit auf Landsmann Pablo Carreno Busta, der am Nachmittag mit 7:5, 6:2 gegen Norbert Gombos gewonnen hatte.

Medvedev und Schwartzman machen Viertelfinal-Duell klar

Ebenfalls haben der an drei gesetzte Daniil Medvedev und der an sechs notierte Diego Schwatzmann die Runde der letzten Acht erreicht. Medvedev gewann gegen Alex de Minaur mit 5:7, 6:2, 6:2, Schwatzman hatte mit einem 6:1, 6:1 Alejandro Davidovich Fokina keine Chance gelassen. Medvedev und Schwartzman treffen am Freitag aufeinander. Der Argentinier hat sich bereits bei den vergangenen Turnieren in starker Form präsentiert - mit einem Finale in Rom, dem Halbfinaleinzug bei den French Open und einem Finale in Köln.

Außerdem gewannen: Milos Raonic mit 7:6 (1), 6:2 gegen Marcos Giron und Ugo Humbert mit 6:3, 6:7 (4), 6:3 gegen Marin Cilic.

Am Abend stehen sich noch Alexander Zverev und Adrian Mannarino (hier im tennisnet-Liveticker) sowie Stan Wawrinka und Andrey Rublev gegenüber.

