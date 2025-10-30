ATP Masters Paris: Viertelfinale für Vacherot – die Erfolgsserie geht weiter

Valentin Vacherot steht im Viertelfinale des Masters in Paris. Der Shanghai-Sieger siegte in zwei Sätzen über Alcaraz-Bezwinger Cameron Norrie.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 13:52 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot steht erneut in einem Viertelfinale bei einem Masterevent

Die Traumreise von Valentin Vacherot auf Masters-Ebene hält an. Monacos Tennisstar besiegte Cameron Norrie mit 7:6 (4), 6:4 und zog damit ins Viertelfinale ein. Der Brite hatte zuvor völlig überraschend den topgesetzten Carlos Alcaraz aus dem Turnier geworfen.

Vacherot hingegen setzt mit dem Erfolg seine beeindruckende Siegesserie auf Masters-1000-Niveau fort. Der 26-Jährige, der Ende September als Qualifikant das Turnier in Schanghai gewonnen hatte, feierte bereits seinen zehnten Hauptbewerbssieg in Folge auf dieser Ebene.

In Paris bezwang Vacherot zum Auftakt die Nummer 14 der Welt, Jiri Lehecka. Im gestrigen Sechzehntelfinale traf er erneut auf seinen Cousin Arthur Rinderknech – eine Neuauflage des Schanghai-Finales, das diesmal jedoch keine Revanche für den Franzosen brachte. Noch vor wenigen Wochen lag der Monegasse auf Weltranglistenplatz 204 – in Paris-Bercy startet er als 40. der Rangliste.

Im Viertelfinale trifft Vacherot auf den Sieger der Partie zwischen dem Kanadier Felix Auger-Aliassime und dem Deutschen Daniel Altmaier.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris