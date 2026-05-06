ATP Masters Rom: Jan-Lennard Struff siegt souverän gegen Qualifkanten

Beim ATP Masters in Rom hat Jan-Lennard Struff die erste Hürde genommen. Der Warsteiner siegte gegen den Argentinier Francisco Comesana mit 6:2 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 17:23 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff traf in der ersten Runde auf Francisco Comesana.

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Mit Francisco Comesana wurde Jan-Lennard Struff keine einfache Aufgabe zugelost. Der Argentinier spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation von Rom und bewies mit einem Sieg 2025 in Rio gegen Alexander Zverev, dass die Fähigkeiten auf Sand für mehr ausreichen, als dem aktuellen Weltranglistenplatz 114. Doch Struff übernahm schnell die Kontrolle im Match und erarbeitete sich mit einem 6:2 die verdiente Satzführung.

Auch im zweiten Satz gelang dem deutschen Routinier das sofortige Break. Mit dieser Ausgangslage im Rücken musste Jan-Lennard Struff seine Aufschlagspiele nur noch konsequent durchbringen. Beim Stand von 2:1 wehrte Struff drei Breakchancen für Comesana ab und hielt sich auch in den anderen Spielen schadlos.

Struff fordert nun Lehecka

Nach 1:23 Stunde auf dem Court stand so der verdiente Einzug in die zweite Runde für Jan-Lennard Struff fest. Mit Jiri Lehecka wartet dort nun der an Position elf gesetzte Spieler im Turnier. Eine ähnlich gute Leistung beim eigenem Serve muss her, um dem Tschechen gefährlich zu werden.

Zuvor hatten bereits Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann die zweite Runde in der italienischen Hauptstadt erreicht und sorgten dafür, dass die deutschen Farben in Rom gut vertreten sind. Alexander Zverev, der in Runde zwei auf Altmaier treffen wird, hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Hier das Einzel-Tableau in Rom