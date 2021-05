ATP Masters Rom live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic bekommt es im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom mit Lorenzo Sonego zu tun. Die Partie gibt es ab 18:30 Uhr live bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 16:15 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bekommt es im Halbfinale mit Lorenzo Sonego zu tun

Die Fans im Foro Italico erlebten schon früh am Samstag zwei Matches mit Gänsehaut-Faktor. Auf dem Center Court setzte sich Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen durch, in der Grand Stand Arena drehte Lokalmatador Lorenzo Sonego seine Viertelfinal-Partie gegen Andrey Rublev. Im Halbfinale kommt es nur wenige Stunden später zum Aufeinandertreffen der beiden. Das bislang einzige Duell gewann Sonego im Vorjahr im Viertelfinale von Wien mit 6:2 und 6:1.

Djokovic vs. Sonego - wo es einen Livestream gibt

Die Begegnung zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Sonego gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Rom