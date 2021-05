ATP Masters Rom: Regen als Spielverderber - Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas am Samstag unter Zugzwang

Der Regen erwies sich am Freitag beim kombinierten Tennisturnier der Damen und Herren in Rom als Spielverderber. Während Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas am Samstag einen Rückstand aufholen muss, konnten die Partien zwischen Andrey Rublev und Lorenzo Sonego bzw. Elina Svitolina und Iga Swiatek erst gar nicht begonnen werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 21:24 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic hatte am Freitag nicht nur mit dem Regen zu kämpfen

Nein, das Wetter meinte es mit den Organisatoren des Events in Rom an diesem Freitag nicht gerade gut. Die ersten Begegnungen des Tages konnten in der italienischen Hauptstadt zwar noch problemlos durchgeführt werden, wenige Minuten nach 15:15 Uhr wurde der Regen im Foro Italico dann allerdings zu stark.

Etwa zwei Stunden später wurde der erste Versuch eines Wiederbeginns unternommen, zumindest auf Damenseite sollte dieser auch funktionieren. Die Partie zwischen Ashleigh Barty und Cori Gauff fand noch am Freitag ein Ende, am Center Court wurde hingegen deutlich länger zugewartet als auf den restlichen Courts der Anlage.

Djokovic gegen Tsitsipas in Rückstand

So war Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas nur ein kurzes Comeback vergönnt: Gerade einmal sechs Games durften die beiden bestreiten, ehe sie den Platz wieder verlassen mussten. Für den serbischen Weltranglistenersten kam die Pause allerdings alles andere als ungelegen, lag Tsitsipas zum Zeitpunkt des Abbruchs doch mit 6:4 und 2:1 (inklusive Break im zweiten Satz) in Front.

Kurz nach 20:00 Uhr entschieden sich die Veranstalter zur Absage des Restprogramms, die Viertelfinalmatches sollen am Samstag zu Ende gebracht werden. Neben der Partie zwischen Djokovic und Tsitsipas betrifft dies im Einzel noch Andrey Rublev und Lorenzo Sonego (Herren) bzw. Elina Svitolina und Iga Swiatek (Damen). In diesen beiden Begegnungen wurde noch kein Ballwechsel absolviert.

Gute Wettervorhersage am Samstag

Somit wartet auf einige Akteure mit Blick auf den Spielplan am Samstag nun ein strammes Programm: Djokovic und Tsitsipas werden ihre Partie um 11:00 Uhr auf dem Center Court fortsetzen, parallel dazu werden sich in der Grand Stand Arena Rublev und Sonego gegenüberstehen. Auf dem Pietrangeli gibt es zur selben Uhrzeit das Duell zwischen Svitolina und Swiatek.

Nach Djokovic und Tsitsipas folgt auf dem Center Court (nicht vor 12:00 Uhr) das erste Damen-Halbfinale zwischen Karolina Pliskova und Petra Martic. Danach spielen sich Rafael Nadal und Reilly Opelka (nicht vor 13:00 Uhr) den ersten Platz im Herren-Endspiel aus. Nicht vor 15:00 Uhr - und möglicherweise auf einem anderen Platz als dem Center Court - trifft Gauff dann auf die Siegerin der Begegnung zwischen Svitolina und Swiatek. Beschlosen wird das Einzel-Programm am Samstag (nicht vor 18:30 Uhr) von den beiden Gewinnern der Viertelfinalpartien zwischen Djokovic und Tsitsipas bzw. Rublev und Sonego.

Das Wetter sollte den Veranstaltern am Samstag indes keinen Strich durch die Rechnung machen.

Der Spielplan am Samstag

Hier das Einzel-Tableau der Herren

Hier das Einzel-Tableau der Damen