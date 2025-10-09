ATP Masters Shanghai: Novak Djokovic lässt Zizou Bergs im Viertelfinale abblitzen

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Turnier von Shanghai durch einen Zweisatzerfolg über Zizou Bergs das Halbfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 14:49 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic durfte am Donnerstag jubeln

Nach zuletzt zwei kräftezehrenden Matches hat Novak Djokovic am Donnerstag ohne allzu große Probleme die Vorschlussrunde des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai erreicht. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger setzte sich im Viertelfinale gegen den Belgier Zizou Bergs mit 6:3 und 7:5 durch.

“Ich habe einfach versucht, auf dem Courtzu überleben”, sagte Djokovic nach dem Match im On-Court-Interview. “Die Bedingungen in diesen zwei Wochen sind für alle Spieler sehr herausfordernd.”

Djokovic erreicht 80. Masters-Halbfinale

Djokovic ließ gegen Bergs im gesamten Match nur ein Break zu und verwandelte nach 1:50 Stunden Spielzeit seinen dritten Matchball. Im Halbfinale trifft der langjährige Weltranglistenerste auf Überraschungsmann Valentin Vacherot, der sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Holger Rune in drei Sätzen behauptet hatte.

Nach den frühen Niederlagen von Jannik Sinner und Alexander Zverev ist Djokovic, der auf Masters-1000-Ebene zum 80. Mal im Halbfinale steht, in Shanghai der Topfavorit auf den Titel. Ein Triumph in der chinesischen Metropole wäre für den 38-Jährigen der 101. auf der Tour.

