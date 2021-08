ATP Masters Toronto: Daniil Medvedev sagt "Sorry" und wird bestraft

Ein Match zwischen Daniil Medvedev und Alexander Bublik ganz ohne Drama? War ohnehin nicht zwingend zu erwarten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 10:56 Uhr

Daniil Medvedev

Eins vorneweg: Medvedev ist weiter, er gewann nach verlorenem ersten Satz, eine Unterbrechung aufgrund eines Regenschauers half ihm am Ende - 4:6, 6:3, 6:4. "Ich mag den Regen jetzt also", sagte der Weltranglisten-Zweite.

Die verrückteste Szene des Spiels hatte sich jedoch unabhängig vom Regen ereignet, zu Beginn des dritten Satzes. Ein Schmetterball von Medvedev ging genau auf Bublik, der glänzend reagierte und hinflog. Medvedev entschuldigte sich mit einem schnellen "Sorry", während er auf den Ball zum finalen Smash wartete - hier jedoch schritt die Schiedsrichterin ein. "Hindrance", so ihr Urteil, Medvedev habe noch während des Ballwechsels gesprochen. Der verstand die Welt nicht mehr: Er habe doch den anschließenden Ball schlagen müssen, nicht Bublik! "Kannst du dir vorstellen, wie bescheuert dieser Call ist?", echauffierte er sich in Richtung Bublik, der laut lachte. "Das wird auf TennisTV laufen", folgerte Medvedev vollkommen richtig. "Er lacht auch über dich. Es ist unglaublich, was du getan hast."

Bublik selbst hatte die Situation bis dato noch gar nicht verstanden. "Du sagst also, ich hätte den Punkt unterbrochen?" - "Nein, er hat den Punkt gestört!" Und nun? Wiederholung - nein, so die Folge, der Punkt ging an Bublik. (Der allerdings auch nicht auf die Weltidee kam, Medvedev den Punkt zu schenken oder zwei Neue zu geben.)

Tsitsipas vergibt zunächst fünf Matchbälle

Und sonst so? Wurde auch Tennis gespielt in Toronto. Aus Sicht von Stefanos Tsitsipas allerdings länger als geplant. 6:3, 6:7 (13), 6:1 gewann er am Ende gegen Ugo Humbert, wobei er bereits schon im zweiten Satz zum Match aufgeschlagen und im Tiebreak fünf Matchbälle nicht genutzt hatte.

Ebenfalls weiter, unter anderem: Reilly Opelka (6:3, 6:4 gegen Grigor Dimitrov), Casper Ruud (6:3, 3:6, 6:3 gegen Marin Cilic), John Isner (6:4, 6:1 gegen Alejandro Davidovich Fokina) und Benoit Paire (6:3, 6:4 gegen Mackenzie McDonald).

Ausgestiegen noch vorm ersten Match ist Rafael Nadal, er hat nach wie vor Probleme mit seinem linken Fuß.

Zum Einzel-Draw in Toronto