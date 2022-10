ATP Neapel: Zhizhen Zhang erster chinesischer Spieler in den Top 100

Obwohl der Chinese Zhizhen Zhang im Viertelfinale des ATP-Hartplatz-Turniers von Neapel im Viertelfinale ausgeschieden ist, hat er Historisches für den chinesischen Tennissport geschafft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 13:56 Uhr

© Getty Images Zhizhen Zhang ist der erste chinesische Tennisspieler der bei den Herren in die Top 100 einsteigen kann

Der Chinese Zhizhen Zhang ist am Freitag im Viertelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Neapel in drei Sätzen am US-Amerikaner Mackenzie McDonald gescheitert. Unter normalen Umständen wäre das keine spezielle Meldung auf tennisnet.com wert - das sei ganz pragmatisch gemeint, ohne dem 26-Jährigen aus Shanghai damit beleidigen zu wollen.

Jedoch hat die Viertelfinalteilnahme des Rechtshänders, der sich zuvor auch wacker durch die organisatorisch katastrophal verlaufene Qualifikation für das Hartplatz-Turnier gekämpft hatte, einen historischen Nebenschausplatz eröffnet. Denn Zhang steigt mit den 57 erspielten ATP-Punkten als erster chinesischer Spieler überhaupt in die Top 100 des ATP-Rankings ein.

Auch Yibing Wu kurz vor Einstieg unter die besten 100

Aktuell klettert der Asiate 12 Ränge in der Herrenrangliste nach oben und wird sich aller Voraussicht nach ab morgen auf Position 97 im ATP-Computer wiederfinden. Mit Yibing Wu steht ein weiterer Chinese nur knapp außerhalb der 100 besten Tennisspieler der Welt. Der 23-Jährige aus Hangzhou ist aktuell auf Platz 117 notiert.

Beide genannten Spieler hatten erst kürzlich als erste chinesische Herren den Hauptwettbewerb der US Open erreicht. Erfolgreichste chinesische Einzel-Spielerin bei den Damen ist und bleibt weiterhin die große Li Na, die in ihrer Karriere zwei Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte (2011 French Open, 2014 Australian Open).