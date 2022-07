ATP Newport: Isner schlägt Gojowczyk, Auger-Aliassime muss nachsitzen

Der vierfache Newport-Sieger John Isner (ATP-Nr. 22) steht nach einem Sieg über Peter Gojowczyk im Viertelfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 07:50 Uhr

© Getty Images John Isner

Isner gewann mit 6:3, 7:6 (6) gegen den Münchner und baute damit seine Siegerserie beim Rasenklassiker auf neun aus. Isner hatte das Turnier zuletzt in 2018 und 2019 gewonnen. Zuletzt hatte er in Newport nicht gespielt. "Das wird nie zu alt, auch wenn ich älter werde", scherzte Isner über die Unterstützung des Publikums. Der US-Amerikaner ist 37 Jahre alt, "wer weiß, wie viele Turniere ich noch spiele. Und wie oft noch in Newport", grübelte er.

Isner hatte in Wimbledon den Asse-Karriere-Rekord von Ivo Karlovic geknackt, nach seinem Sieg über Gojowczyk in Newport steht er nun bei 13.772 Assen. Seinen Matchball hatte er entsprechend verwandelt.

"FAA" muss heute beenden, Murray kämpft sich durch

In die Verlängerung muss hingegen der topgesetzte Felix Auger-Aliassime. Der führte mit 6:4, 3:6 und 6:5 gegen Jason Kubler, als das Match wegen Dunkelheit unterbrochen werden musste.

Zuvor weitergekommen war indes Andy Murray nach einem harten Kampf gegen Max Purcell.

