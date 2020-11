ATP Paris-Bercy: Alexander Zverev schlägt Stan Wawrinka - Halbfinale gegen Rafael Nadal

Alexander Zverev fordert bei seiner Premiere im Halbfinale des Masters von Paris Rafael Nadal heraus. Im Viertelfinale gegen den dreimaligen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 12) hatte der Hamburger am Freitagabend wenig Mühe und holte mit einem souveränen 6:3, 7:6 (7:1) (Liveticker zum Nachlesen) seinen elften Erfolg in Serie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 23:02 Uhr

"Bis auf ein Aufschlagspiel im zweiten Satz war es ein gutes Match von mir", sagte Zverev, nachdem er nach 1:25 Stunden seinen ersten Matchball verwandelt hatte. Zum ersten Mal erreichte er das Halbfinale von Paris-Bercy. "Vielelicht war ich in der Vergangenheit immer schon etwas müde. Ich bin sehr froh, jetzt im Semifinale zu stehen. Das wird ein interessantes Match. Gegen Rafa muss man immer smart spielen."

Im ersten Satzgriff sich Zverev an die Leiste, er sprach nach dem Match von leichten Problemen in der Hüfte. Das Problem sei vergleichbar mit jenen in Köln, er hoffe aber auf eine schnelle Erholung.

Der topgesetzte Nadal hatte zuvor etwas mehr zu kämpfen. Der Weltranglistenzweite aus Spanien bezwang seinen Landsmann Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:1 und kann weiter auf seinen ersten Triumph beim Hallenturnier in Paris-Bercy hoffen. Seine Bilanz gegen Zverev steht bei fünf Siegen aus sieben Spielen, allerdings ging das jüngste Match bei den ATP Finals 2019 an den Deutschen.

Der French-Open-Champion hatte zwei Tage zuvor beim Einzug ins Achtelfinale die Schallmauer von 1000 Siegen auf der ATP-Tour durchbrochen. Das zweite Halbfinale bestreiten Milos Raonic (Kanada/Nr. 10) und Daniil Medvedev (Russland/Nr. 3).

Nach Nadals Sieg steht zudem fest, dass Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 6) erstmals für das ATP-Finale in London qualifiziert ist. Damit ist das Feld für den Wettbewerb vom 15. bis 22. November komplett.