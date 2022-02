ATP: Roger Federer - „Arbeite so hart, wie es mir erlaubt wird“

In einer Pressekonferenz seines Sponsors Credit Suisse gab Roger Federer am Mittwoch ein kleines Update zu seinem Genesungsprozess.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 16:32 Uhr

© Getty Images Roger Federer berichtete im Rahmen einer Pressekonferenz eines Sponsors über seinen Genesungsprozess

Comebacks sind im Tennissport derzeit groß in Mode. Jo-Wilfried Tsonga spielte gestern in Montpellier sein erstes Match nach langer Tour-Absenz. Nächste Woche erwarten die Fans fix die Rückkehr von Juan Martin del Potro auf die ATP-Tour, und auch der Neubeginn von Dominic Thiems Tenniskarriere wird hoffentlich demnächst über die Bühne gehen. Das Comeback von Roger Federer wird hingegen noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Der „Maestro“ befindet sich nach seiner Knie-Operation im September des Vorjahres noch in der Rekonvaleszenz-Phase.

„Die Ärzte und mein Team halten mich noch etwas zurück“

In einer Pressekonferenz seines Partners „Credit Suisse“ gab der 40-jährige Eidgenosse einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation: „Um ein kleines Update zu geben: Ich denke, ich habe ein paar interessante und wichtige Monate vor mir. Ich hoffe, dass ich im April schon klarer weiß, wie es mit meinem Körper aussieht. Ich durfte bislang noch nicht laufen und auch keine schweren Trainingseinheiten mit Sprüngen oder schnellen Richtungswechseln machen. Ich hoffe sehr, dass ich damit in den nächsten Wochen beginnen kann. Dann wird man auch sehen, wie mein Körper darauf reagiert.“

Eine Antwort bezüglich eines genauen Rückkehr-Termins musste „Fed-Ex“ der Moderatorin schuldig bleiben: „Also die Frage wird wohl im April oder Mai besser zu beantworten sein. Die Energie ist da, ich bin voll motiviert, die Dinge zu tun, die ich derzeit machen darf. Auch heute früh habe ich mein Training gemacht. Morgen bin ich wieder im Fitnessstudio. Ich arbeite so hart, wie es mir erlaubt wird. Es ist eine gute Zeit, auch wenn es nur langsam vorangeht. Ich würde natürlich gerne schon mehr machen, aber die Ärzte und mein Team halten mich noch etwas zurück.“