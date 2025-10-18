ATP: Ruud spielt in Stockholm um den Titel, Auger-Aliassime in Brüssel

Casper Ruud hat in Stockholm die Chance auf seinen 14. ATP-Titel. Der Norweger siegte im Halbfinale gegen Denis Shapovalov. Auch in Almaty und in Brüssel stehen die Finalpartien fest.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 22:33 Uhr

Casper Ruud spielt in dieser Woche in Stockholm ganz groß auf.

Während die Topstars der Szene in dieser Woche in Sausi-Arabien um großes Geld spielen, kämpft der Großteil der Spieler um wichtige ATP-Punkte. Drei Turniere haben am Samstag verdiente Finalteilnehmer gefunden.

Nachdem Holger Rune am Nachmittag in Stockholm auf tragische Art und Weise mit Verdacht auf Riss der Achillessehne gegen Ugo Humbert aufgeben musste, folgte Casper Ruud dem Franzosen anschließend ins Finale. Gegen Denis Shapovalov siegte der Norweger 6;3 6:4 gegen Denis Shapovalov und kann am Sonntag seinen 14. Titel auf der ATP Tour gewinnen.

Auger-Aliassime in typischer Herbstform

In Almaty, wie die anderen Events der Woche der 250er-Kategorie zugehörig, spielte sich Daniil Medvedev zunächst ins Endspiel und darf sich dort auf einen emotionalen Schlagabtausch gegen Corentin Moutet freuen. Der 41. des ATP-Rankings siegte 7:5, 6:4 gegen Alex Michelsen.

Das dritte Endspiel am Sonntag bestreiten in Brüssel Jiri Lehecka und Felix Auger-Aliassime. Lehecka konnte sich in zwei Tiebreaks gegen den aufschlagstarken Giovani Mpetshi Perricard durchsetzen. Auger-Aliassime, die traditionell im Herbst gut aufspielt, hatte gegen Lokalmatador Raphael Collignon ebenfalls eine enge Partie zu bestreiten, die der Kanadier 7:6(2), 6:4 für sich entscheiden konnte.