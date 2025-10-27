ATP-Weltrangliste: Auger-Aliassime zurück in Top Ten, "Race" spitzt sich zu

Felix Auger-Aliassime feiert an diesem Monatag nach über zwei Jahre seine Rückkehr in die Top Ten. Den größten Sprung in dieser Woche macht jedoch der 19-Jährige Joao Fonseca. Für die ATP Finals sind im “Race to Turin” zudem noch vier Tickets offen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 13:38 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime gehört seit dieser Woche wieder zu den besten zehn Spielern der Welt.

Der Herbst ist bekanntlich die Jahreszeit des Felix Auger-Aliassime. So deutete sich die Rückkehr in die Top Ten für den Kanadier bereits nach seinem Titelgewinn am vorletzten Wochenende an. An diesem Montag steht es nun fest! Auger-Aliassime darf sich nach zwei Jahren Abstinenz über das Comeback freuen. Vor dem neuen Zehntplatzierten schiebt sich auch Casper Ruud mit Rang neun wieder in den elitären Kreis.

Sonst tut sich in dieser Woche nicht weiter in der Weltspitze. Ergo führt Carlos Alcaraz weiterhin die ATP-Weltrangliste vor Jannik Sinner und Alexander Zverev an. Dahinter rangieren Taylor Fritz und Novak Djokovic. Alex de Minaur klettert aus Platz sechs und tauscht mit dem nun siebtplatzierten Ben Shelton. Lorenzo Musetti bleibt auf der Acht.

Fonseca erreicht neuen Topwert

Joao Fonseca macht in dieser Woche den größten Sprung in den Top 100. Der frischgebacke Sieger des 500er-Turniers in Basel macht 18 Plätze gut und darf sich mit Rang 28 über ein neues Karrierehoch freuen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird der 19-Jährige diesenTopwert in den kommenden Monaten noch weiter nach oben verschieben.

Aus deutscher Sicht tut sich in dieser Woche ranglistentechnisch sehr wenig. Nach Alexander Zverev verbesserm sich Daniel Altmaier (Rang 50) und Jan-Lennard-Struff (90) jeweils um einen Rang. Der einzige Österreicher in den Top 100 macht acht Plätze gut, denn Filip Misolic wird in dieser Woche auf Platz 87 geführt. Eine neue Bestplatzierung in der Karriere.

Noch vier Tickets für ATP Finals offen

Für die ATP Finals (09. November in Turin) wird es für Joao Fonseca in diesem Jahr nicht mehr reichen. Fest qualifiziert sind aktuell Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Alexander Zverev. Dahinter haben nach aktuellem Stand Taylor Fritz (3845 Punkte), Ben Shelton (3780), Alex de Minaur (3745) und Lorenzo Musetti (3205) das Ticket sicher.

Doch mit Top-Ten-Rückkehrer Felix Auger-Aliassime (3205), Jack Draper (2990/in dieser Woche nicht in Paris dabei) und Casper Ruud (2835) gibt es knappe dahinter noch einige Spieler, die unter die besten Acht des Jahres vordringen können.

In dieser Woche gibt es für den Sieger beim Masters in Paris satte 1000 Punkte. In der kommenden Woche können dann bei den 250er-Events in Athen und Metz die letzten notwendigen Punkte ergattert werden, um beim gut dotierten Saisonfinale in Norditalien aufzuschlagen.