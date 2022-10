ATP-Weltrangliste: Medvedev wieder auf 3, Dominic Thiem auf 100, Erler/Miedler mit Career-Highs

Daniil Medvedev hat sich mit seinem Turniersieg bei den Erste Bank Open in Wien wieder nach vorne gespielt. Wichtig: Dominic Thiem steht wieder unter den Top 100!

Medvedev machte 500 Zähler gut und schob sich damit wieder an Casper Ruud vorbei auf Platz 3 im ATP-Ranking (mit 5.655 Punkten). Es führen weiterhin: Carlos Alcaraz (6.730 Punkte) vor Rafael Nadal (5.810 Punkte).

Der Kampf um die Weltranglistenspitze könnte im Saisonfinale noch spannend werden, schließlich hat auch Rafael Nadal für das heute beginnende Masters-Turnier in Paris genannt. Und würde wohl im Anschluss auch die ATP Finals spielen.

Felix Auger-Aliassime macht dank seines Siegs in Basel ebenfalls einen Platz gut und steht nun auf Nummer 8.

Fritz und Hurkacz: Sieg in Paris ist nötig für ATP Finals

Ohnehin ist der Kampf um die letzten freien Plätze in Turin spannend: Alcaraz, Nadal, Ruud, Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic sind sicher qualifiziert, dahinter haben FAA und Andrey Rublev aktuell die besten Chancen. Taylor Fritz und Hubert Hurkacz brauchen einen Turniererfolg in Paris, um noch vorbeizuziehen.

Dahinter gab's keine großen Bewegungen, allerdings neue Career-Highs für Holger Rune (18.), Emil Ruusuvuori (41.), Arthur Rinderknech (42.), Marc-Andrea Huesler (61.) und Roman Safiulin.

Daniel Altmaier hat sich mit seinem Challenger-Sieg in Lima auf Platz 91 gespielt.

Dominic Thiem auf Platz 100

Dominic Thiem indes hat sich durch seine Punkte aus Wien auf Platz 100 gespielt, nachdem hier zunächst einiges Chaos seitens der ATP vorlag und ihm zwei "Nuller"-Turniere mit Indian Wells und Miami einberechnet worden waren. Zu Unrecht, wie die Kitzbühel-Turnierchef Alex Antonitsch herausgefunden und die ATP darauf aufmerksam gemacht hatte.

Thiem hat damit auch sein spätes Saisonziel erreicht, die direkte Qualifikation für die Australian Open 2022.

Doppel: Erler und Miedler mit Career-Highs, Pütz mit Turin-Chancen

Erfreulich aus österreichischer Sicht ebenso: Nach ihrem Doppel-Turniersieg in Wien haben Alexander Erler und Lucas Miedler mit Platz 50 bzw. 55 neue Höchstplatzierungen erreicht.

Bester Deutscher im Doppel: Tim Pütz auf Platz 10. Pütz kann mit seinem Partner Michael Venus auch noch die ATP Finals in Turin erreichen - hier sind bislang erst vier von acht Paarungen fix. Die Entscheidung fällt in dieser Woche in Paris.

