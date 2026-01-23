Australian Open: Alex de Minaur und Alexander Bublik fixieren Achtelfinalduell

Im Achtelfinale der Australian Open kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Alex de Minaur und Alexander Bublik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 13:51 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur feierte den Sieg gegen Frances Tiafoe ausgelassen

Alex de Minaur hat die Hoffnung auf einen Heimtriumph im Herreneinzel der Australian Open am Leben erhalten. Der 26-Jährige gewann seine Drittrundenpartie gegen Frances Tiafoe in der Rod Laver Arena mit 6:3, 6:4 und 7:5 und zog in Melbourne damit zum fünften Mal in Folge ins Achtelfinale ein.

“In meinem Kopf verbinde ich das Spielen in Australien nicht mit Druck, sondern mit Freude”, sagte de Minaur nach dem Match im On-Court-Interview. Er habe sein Leben lang für diese Matches gearbeitet, so der Weltranglistensechste.

Im Viertelfinale könnte Alcaraz warten

In der Runde der letzten 16 trifft der Lokalmatador auf Alexander Bublik. Der Kasache, der vor den Australian Open das ATP-250-Turnier in Hongkong gewonnen hatte, schlug den Argentinier Tomas Martin Etcheverry dank einer hochkonzentrierten Vorstellung mit 7:6 (4), 7:6 (5) und 6:4.

Der Sieger des Duells zwischen de Minaur und Bublik könnte es im Viertelfinale mit Carlos Alcaraz zu tun bekommen. Der Weltranglistenerste war in der Day Session gegen Corentin Moutet ohne Satzverlust geblieben und trifft nun auf den US-Amerikaner Tommy Paul.

Das Einzel-Tableau in Melbourne