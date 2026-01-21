Australian Open: Anastasia Potapova bezwingt Emma Raducanu - Duell mit Sabalenka wartet

Anastasia Potapova hat bei den Australien Open gegen Emma Raducanu den Einzug in die dritte Runde perfekt gemacht. 7:6, 6:2 siegte die Österreicherin und darf sich nun auf ein Duell mit Aryna Sabalenka freuen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 06:05 Uhr

© Getty Images Anastasia Potapova spielt erstmals unter österreichischer Flagge bei einem Grand-Slam-Turnier.

Das Match zwischen Anastasia Potapova und Emma Raducanu startete unruhig. Ganze fünf Aufschlagverluste in Folge leisteten sich beide Spielerinnen im Wechsel mit dem anschließenden Vorteil für Emma Raducanu, die nach der 3:2-Führung als erste Spielerin ein Service Game durchbringen konnte.

Doch beim Stand von 5:4 servierte die Britin nicht zum Satzgewinn aus, sondern kassierte erneut ein Break. So legte die Neu-Österreicherin Potapova erstmals mit eigenem Serve im Match vor und entschied den ersten Satz im Tiebreak noch für sich.

Potapova dreht im zweiten Satz auf

Das gewonnene Selbstvertrauen bei Potapova ließ den zweiten Satz zu einer nun eindeutigen Partie werden. Nach einer zügigen 3:0-Führung änderte auch der anschließende Aufschlagverlust nichts mehr am Ausgang des Duells.

Emma Raducanu konnte bei eigenem Aufschlag keine Gefahr mehr entwickeln und musste nach 1:32 ihrer Kontrahentin zum Einzug in die dritte Runde gratulieren. Dort wartet auf die 55. des WTA-Rankings nun die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die den Tag in der Rod Laver Arena mit einem Zweisatzerfolg eröffnete.

