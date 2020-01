Australian Open live: Roger Federer vs Tennys Sandgren im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer spielt im Viertelfinale der Australian Open gegen Tennys Sandgren - das Match gibt's ab 4.30 Uhr live im TV auf Eurosport, via Livestream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Red.

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 15:06 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Viertelfinalpartie zwischen Tennys Sandgren und Roger Federer.

© Getty Images Roger Federer

Man hatte schon fast wieder ein Millman-artiges Spiel erwartet, als Marton Fucsovics im Match gegen Roger Federer den ersten Satz für sich entschieden hatte - aber als dem Maestro das erste Break in Durchgang zwei gelungen war, ging es schnell. Federer siegte in am Ende glatten vier Sätzen mit knapp über zwei Stunden Spielzeit, nachdem das Aufstehen dann doch etwas schwerer gefallen sei an den letzten beiden Tagen, wie er scherzte.

Apropos Alter: So lange wie er schon Tennis spielt, eines ist ihm noch nie untergekommen, wie er selbst konstatierte. "Ich habe noch nie gegen Tennys gespielt... obwohl ich schon lange Tennis spiele", unkte Federer in Richtung seines kommenden Gegners, der nach 2018 wieder mal ausgerechnet bei den Australian Open groß aufspielt und trotz einer Verletzung am linken Bein einen Weg zum Sieg gegen Fabio Fognini gefunden hatte.

Überhaupt, warum taucht Sandgren immer nur bei den Australian Open im Rampenlicht auf? "Ich frage mich schon, warum er nicht höher notiert ist", wunderte sich Federer. "Jedesmal, wenn ich ihn spielen sehe, habe ich das Gefühl, er spielt sehr gut." Er habe eine Menge in seinem Spiel, dass er es verdiene, höher platziert zu sein, so Federer weiter.

"Ich freue mich drauf, gegen ihn zu spielen. Ich habe ihn oft spielen sehen, aber nie gegen ihn gespielt." Das Match gegen Fognini habe er sich angeschaut, "weil es aufregend war, eng war und ich eh warten musste."

An Sandgren gefalle ihm, dass er sich gut bewege, "sehr explosiv". "Er hat auch einen guten ersten Aufschlag, kann kontern, aber auch attackieren. Er erinnert mich etwas an früher, als man das Transition-Game sehr schnell durchziehen konnte. Das habe ich bei ihm oft gesehen, meine ich."

Wann spielt Federer?

Das Match zwischen Roger Federer und Tennys Sandgren ist als drittes Match in der Nacht zum Dienstag angesetzt, allerdings nicht vor 4.30 Uhr. Im TV überträgt Eurosport, via Livestream seid ihr beim Eurosport Player gut aufgehoben - und im Liveticker bei uns!