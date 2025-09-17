Badosa: Gedanklich schon im Jahr 2026

Paula Badosa und Verletzungen – eine Beziehung, die leider auch in 2025 kein Ende gefunden hat. Obwohl die ehemalige Weltranglistenzweite heute beim Billie Jean King Cup aufschlagen wird, fokussiert sich die Spaniern bereits auf das nächste Jahr.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 21:12 Uhr

© Getty Images

Bei den Australian Open stand die ehemalige Weltranglistenzweite noch im Halbfinale gegen ihre gute Freundin Aryna Sabalenka, danach verlief ihre Saison eher holprig. In Wimbledon musste die Spanierin ein Erstrunden-Aus hinnehmen – erneut verfolgte sie das Verletzungspech. Die Folge: zweieinhalb Monate Pause und ein Absturz auf Platz 20 der Weltrangliste.

Ein Comeback gibt es noch in diesem Jahr: Aktuell trainiert die 27-Jährige in China zusammen mit dem spanischen Team, um beim Finale des Billie Jean King Cups gegen die Ukraine anzutreten. Bereits gestern legte Titelverteidiger Italien mit einem Sieg gegen China vor, die ukrainisch-spanische Begegnung ist für heute angesetzt. „Es hilft, zum Billie Jean King Cup zu kommen und als Team zu spielen. Wenn man nach einer Verletzung zurückkehrt, fühlt man sich manchmal ein bisschen allein, man hat Höhen und Tiefen. Diese Menschen an meiner Seite zu haben, mein Team in der Nähe, hilft mir immer und motiviert mich“, sagte Badosa.

Obwohl die Spanierin also mit Ambition an ihrer Rückkehr auf die Tour arbeitet, denkt sie bereits weiter in die Zukunft, wie sie verriet. „Ich fange jetzt neu an, ich kehre zurück, aber ich weiß, dass auch diese Saison bald zu Ende sein wird. Ich versuche, mich so gut wie möglich zu fühlen, obwohl meine Ziele ehrlich gesagt bereits 2026 liegen“, so die vierfache Titelträgerin.