Berrettini arbeitet an Topform: "Die Einstellung ist richtig"

Matteo Berrettini hat eine schwierige Saison hinter sich. Zum Jahresende zeigt sich die ehemalige Nummer sechs der Welt dennoch optimistisch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 12:53 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini bei den Rolex Shanghai Masters 2025

Die Verletzungsserie machte auch im Jahr 2025 nicht vor Matteo Berrettini halt. Der Italiener verpasste aufgrund einer Rumpfverletzung die French Open, schied in Wimbledon bereits in der ersten Runde aus und musste die gesamte US-Hartplatzsaison inklusive der US Open auslassen. Auch sein Comeback bei den Hangzhou Open verlief enttäuschend: Gegen Lucky Loser Dalibor fiel der ehemalige Weltranglisten-Sechste deutlich ab und präsentierte sich weit von seiner Topform entfernt.

Bei den Erste Bank Open in Wien – wo der Publikumsliebling seit Jahren große Unterstützung genießt – erreichte Berrettini erstmals seit den Miami Open im März wieder ein Viertelfinale. Auf dem Weg dorthin feierte der Italiener Siege gegen Alexei Popyrin und Cameron Norrie, ehe Alex de Minaur seinen Lauf in der Stadthalle beendete.

Davis-Cup ohne Jannik Sinner

Der Kitzbühel-Sieger von 2024 zeigte sich trotz der Niederlage zuversichtlich und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben. Vor allem beim Davis Cup (18.–23. November) will Berrettini in Topform antreten: „Für mich ist das vielleicht wichtigste Ereignis zum Saisonende der Davis Cup. Ich möchte versuchen, so viel wie möglich zu spielen und in guter Form bei dem Event antreten.“

Bei den Final 8 in Bologna muss das italienische Davis-Cup-Team auf Superstar Jannik Sinner verzichten. Die Titelverteidigung wird neben Berrettini mit Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli und Andrea Vavassori in Angriff genommen.