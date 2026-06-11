BOSS OPEN: Kyrgios scheitert, Lehecka und Tiafoe weiter

Für Nick Kyrgios war bei den BOSS OPEN in Stuttgart im Achtelfinale Endstation. Siege gab es indes für Jiri Lehecka und Frances Tiafoe.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 16:40 Uhr

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Nick Kyrgios hat sein zweites Match nach dem Comeback verloren.

Kyrgios, der in Stuttgart nach fast sechsmonatiger Pause ein Comeback feierte, musste sich dem japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro (ATP-Nr. 104) in einem engen Match mit 6:4, 6:7 (5) und 4:6 geschlagen geben.

In der ersten Runde hatte das australische Enfant terrible noch Corentin Moutet bezwungen.

Bereits zuvor sind am Donnerstag mit Jiri Lehecka und Frances Tiafoe die Nummer vier und die Nummer sechs des Turniers ins Viertelfinale eingezogen, wo der Tscheche und der US-Amerikaner aufeinander treffen werden.

Während Lehecka beim 6:7 (8), 6:4 und 7:6 (3)-Erfolg gegen den Australier James Duckworth hart kämpfen musste, hatte Tiafoe beim 6:4 und 6:4 über Duckworths Landsmann Rinky Hijikata weniger Mühe.

Hier das Einzel-Tableau bei den BOSS OPEN