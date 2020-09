Corona-Fall Paire: Zverev übt Kritik an Organisatoren - Verwirrung um Medvedev

Alexander Zverev hat Kritik an den Organisatoren der US Open wegen deren Umgang mit dem positiven Corona-Test des Franzosen Benoit Paire geübt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 06:21 Uhr

Alexander Zverev

"Die US Open haben nicht den besten Job gemacht, uns zu informieren. Wir haben die ganze Situation mit Benoit Paire über die Medien erfahren, wie alle anderen auch", monierte Zverev nach seinem Einzug in die zweite Runde von New York bei Eurosport.

Paire war am Tag vor Turnierstart positiv auf das Coronavirus getestet und aus dem Wettbewerb genommen worden. "Ich finde, in so einer Situation müsste uns Spielern zuerst Bescheid gegeben werden", sagte Zverev: "Wir haben ja den Benoit die ganze Zeit gesehen. Wir müssen als Spieler auch wissen, wer mit wem zusammen war." Er selbst habe Paire "einmal im Aufzug gesehen", berichtete Zverev, "aber andere Spieler waren mit ihm zusammen und die waren nicht so glücklich, dass sie es über Twitter erfahren haben."

Was ist mit Medvedev?

Laut New York Times mussten diese Spieler nun eine Vereinbarung unterzeichnen, dass sie sich täglich Corona-Tests unterziehen. Dazu dürfen sie die Gemeinschaftsbereiche in der "Blase" nicht mehr nutzen und sich im Hotel nur noch in ihren Zimmern aufhalten. "Die dürfen nicht die Busse nehmen, die dürfen nicht aus dem Zimmer raus, die dürfen nur das Match spielen", sagte Zverev, nach dessen Aussage auch Vorjahresfinalist Daniil Medvedev (Russland) zu Paires engen Kontaktpersonen gehörte und nun isoliert ist.

"Ich weiß, dass Medvedev einer davon ist", sagte der Hamburger: "Ich bin mit ihm ganz gut befreundet, wir waren mit der russischen Truppe schon manchmal zusammen. Und der Daniil darf jetzt nicht aus dem Zimmer raus." Gegenüber der New York Times widersprach Medvedevs Coach Gilles Cervara dieser Aussage jedoch, sein Schützling sei "überhaupt nicht" von Paires positivem Test beeinflusst.

Der an drei gesetzte Medvedev soll am Dienstag in der Night Session zu seinem Erstrundenspiel gegen Federico Delbonis antreten.