"Das ist schon besonders": Alexander Zverev komplettiert Siegessammlung gegen "Big Four"

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) hat bei seinem Achtelfinal-Einzug in Indian Wells erstmals Andy Murray (ATP-Nr. 121) geschlagen und damit ein besonderes Siegesquartett komplettiert.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 12:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Es fühlte sich für Alexander Zverev wie ein kleiner Meilenstein an. "Das ist schon besonders. Weil nicht viele Spieler es geschafft haben, gegen alle vier in ihrer Karriere zu gewinnen", sagte der deutsche Tennis-Topstar, nachdem er beim Masters in Indian Wells Andy Murray ausgeschaltete hatte.

Zverev hat durch den 6:4, 7:6 (7:4)-Erfolg gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger sein persönliches Quartett gegen die sogenannten "Big Four" komplettiert. Die Major-Rekordchampions Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic hatte er zuvor bereits geschlagen. Aber einen Erfolg gegen "Sir Andy" hatte er bei den beiden vorherigen Aufeinandertreffen verpasst.

Beim Kampf ums Achtelfinale beim hochdotierten Turnier in der kalifornischen Wüste hatte der Weltranglistenvierte gegen die frühere Nummer eins das bessere Ende auf seiner Seite, was Murray sichtlich frustrierte: Der Brite donnerte seinen Schläger auf den Hartplatz. Zverev hat dagegen inklusive seines Olympiasiegs 19 der vergangenen 20 Matches gewonnen - einzig im Halbfinale der US Open musste er sich Djokovic geschlagen geben.

Hier könnt ihr das Match zwischen Murray und Zverev im Live-Ticker nachlesen.

Alexander Zverev: "Nach Wimbledon jede Sekunde genossen"

"Man muss Spaß haben an dem, was man macht. Nach Wimbledon habe ich jede Sekunde genossen, die ich auf dem Platz stand", sagte der Hamburger: "Vor allem der zweite Satz war auf einem hohen Level."

Der an Nummer drei gesetzte Zverev trifft nun auf den Franzosen Gael Monfils (Nr. 14). Der führt im diekten Vergleich bislang mit 3:0, die letzte Partie stammt allerdings aus 2016.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells