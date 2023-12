Djokovic und der GOAT: "... und das ist meine Antwort"

Novak Djokovic wurde unlängst wieder mal als "Europas Sportler des Jahres" ausgezeichnet - und musste dabei auch mal wieder zum Thema "GOAT" Stellung beziehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 12:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty

War die Diskussion um den GOAT, den "Greatest Of All Time", jahrelang eine wunderbare Diskussionsfläche für alle Tennisfans - ist es Federer? Nadal? Djokovic? Laver? -, so gibt es mittlerweile nur noch eine seriöse Antwort. Und die lautet: Novak Djokovic.

Der Djoker hat mittlerweile fast alle relevanten Rekorde im Tennis gebrochen. Und nicht nur das: Er baut sie auch in aller Seelenruhe weiter aus. 24 Grand-Slam-Turniersiege sind es mittlerweile und 405 Wochen als Weltranglisten-Erster - und kein Ende ist in Sicht.

Also, Herr Djokovic, sind Sie der GOAT?

Genau das also fragte die französische L´Equipe mal wieder, und Djokovic hatte sich eine feine Antwort zurechtgelegt.

Djokovic und der GOAT: Drei Antworten

Man könne darauf drei Antworten geben, so Djokovic. "Die erste: Ich bin der Beste. Wenn man das denkt, wird es heißen: Ist der arrogant! Er hat keinen Respekt vor den anderen."

Also weiter. "Die zweite Antwort wäre es zu sagen: Ich denke nicht, dass ich der Größte bin. Damit zeigt man sich sehr bescheiden, das kann man machen."

Aber: "Dann gibt es die dritte Antwort. Ich bin der, der ich bin. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, aber ich respektiere die anderen Epochen und alle Meinungen und überlasse die Debatte über den GOAT den anderen." Und, so Djokovic: "Das ist meine Antwort."

Eine gute, das muss man ihm lassen.

Djokovic am 31. Dezember im Einsatz

Djokovic, der GOAT also (wir sind ja die anderen), wird auch in 2024 weitermachen als Rekordmann, und das, wie er kürzlich angekündigt hatte, vielleicht noch ein paar Jährchen. Denn wie Vorbild Tom Brady kann sich Djokovic durchaus vorstellen, auch mit 40 Jahren noch aktiv zu sein. Oder sogar länger.

Sein Mission 2024 beginnt Djokovic beim United Cup, der bereits in vollem Gange ist. Serbien ist dabei am 31. Dezember erstmals im Einsatz.