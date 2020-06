Dominic Thiem beim Ultimate Tennis Showdown dabei!

Dominic Thiem ist der bisher geheimgehaltene Superstar beim Ultimate Tennis Showdown in der Academy von Patrick Mouratoglou.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2020, 18:41 Uhr

Dominic Thiem wird sich die kommenden Wochen über zu viel Tennis kaum beschweren können. Wir nun bekannt wurde, nimmt der Weltranglisten-Dritte auch am Showturnier "Ultimate Tennis Showdown" in der Academy von Patrick Mouratoglou teil.

Ab dem 13. Juni duellieren sich in Nizza neben Thiem auch Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Lucas Pouille, Benoit Paire, Richard Gasquet, Matteo Berrettini, Youngster Alexei Popyrin und Dustin Brown. Felix Auger-Aliassime musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

An fünf Wochenenden, beginnend an diesem, soll es jeweils Samstag und Sonntag insgesamt zehn Matches geben. Nach der Gruppenphase sind die beiden Besten für das Halbfinale qualifiziert, die Plätze drei bis sechs schieben noch zwei Viertelfinali ein. Diese Endrunde (also beide Viertelfinali, beide Halbfinali und das Endspiel) sollen am allerletzten Tag des UTS über die Bühne gehen.

Thiem mit Mammut-Showprogramm

Ziel des Ultimate Tennis Showdowns sei es in erster Linie, neue, jüngere Fans für den Tennissport zu gewinnen. dazu wird in einem kürzeren Format gespielt, die Benimmregeln der ATP und ITF werden gelockert, Coaching ist erlaubt, die Zuschauer sollen mit in das Geschehen einbezogen werden. Die Spiele dauern nicht länger als eine Stunde, aufgeteilt in 12-Minuten-Viertel mit einer Pause von zwei Minuten bei jedem Seitenwechsel - sollte es unentschieden stehen, muss ein Tiebreak her.

Thiem ist neben der Generali Austrian Pro Series auch bei den Showturnieren in Belgrad von Novak Djokovic, einem Turnier in Berlin und seinem eigenen Event "Thiem's 7" am Start.

Er wird in Nizza damit erst ab dem 20. Juni an den Start gehen und bis dahin von Elliot Benchetrit vertreten. Thiem wird jedoch dann jedoch mit einer 0:0-Bilanz starten.