Dominic Thiem kehrt in Marbella auf die Tour zurück!

Dominic Thiem wird in der kommenden Woche sein Comeback auf der Tennistour geben. Der Österreicher nahm für das Challenger-Turnier in Marbella eine Wildcard an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 18:12 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird in Marbella auf die Tour zurückkehren

Das Warten hat ein Ende: Dominic Thiem wird in der kommenden Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella sein Comeback feiern. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, wird der Österreicher beim Sandplatzevent in der spanischen Küstenstadt dank einer Wildcard an den Start gehen.

Thiem befindet sich bereits seit rund einer Woche in Marbella und konnte sich somit schon an die Rahmenbedingungen gewöhnen. Der US-Open-Sieger des Jahres 2020 wird das Feld des Challenger-Turniers anführen, erhält unter anderem aber Konkurrenz vom dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka.

"Ich möchte nach all den Monaten wieder gegen die Konkurrenz antreten und ich glaube, das ist der richtige Weg zu starten. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich und wieder im Wettbewerb anzutreten, ist das, was ich brauche. Auf den Tennisplatz zu gehen und zu konkurrieren, ist das, worauf ich so lange gewartet habe und wie ihr wisst, hatte ich eine Menge Rückschläge. Ich weiß, dass es ein langsamer Prozess sein wird, um wieder an die Spitze zu kommen. Aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und bescheiden zu beginnen", schrieb Thiem in den sozialen Medien.

Sein bislang letztes Turnier bestritt der Lichtenwörther im Juni des vergangenen Jahres auf Mallorca, wo er sich eine folgenschwere Handgelenksverletzung zuzog. Danach musste der aktuelle Weltranglisten-50. sein Comeback aufgrund kleinerer Blessuren immer wieder verschieben. Mit dem Auftritt in Marbella scheint die Leidenszeit des 28-Jährigen nun aber zu enden.

