Dominic Thiem, Roger Federer, Rafael Nadal & Co. - die besten ATP-Matches des vergangenen Jahrzehnts

Das vergangene Jahrzehnt brachte auf der Herrentour einige unglaubliche Matches mit sich. Die ATP hat noch einmal einen Blick auf die besten Partien von 2010 bis 2019 geworfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 21:25 Uhr

© Getty Images Djokovic und Thiem bei den ATP Finals 2019

Der Sprung in ein neues Jahrzehnt ist auch immer ein Grund, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Genau das hat die ATP gemacht und das jeweils beste Match von 2010 bis 2019 gekrönt.

Den Anfang machen Rafael Nadal und Andy Murray. Die beiden duellierten sich im Halbfinale der ATP Finals 2010 über drei Stunden und sorgten in dieser hochintensiven Partie für mehr als nur einen Gänsehautmoment. Schlussendlich setzte sich der Spanier mit 7:6 (5), 3:6 und 7:6 (6) durch. Im Finale zog der Weltranglistenerste dann aber gegen Roger Federer den Kürzeren.

Ohnedies scheint die ATP vor allem zu Beginn des abgelaufenen Jahrzehnts Gefallen an Spielen von Andy Murray gefunden zu haben. Auch 2011 und 2012 war der Schotte Teil der besten Begegnung, beide Male hatte Murray gegen Novak Djokovic aber das Nachsehen - sowohl 2011 im Rom-Halbfinale als auch ein Jahr später im Shanghai-Endspiel, in dem der Brite fünf Matchbälle vergab.

Viele abgewehrte Matchbälle

Exakt zwölf Monate später stieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai erneut das Match des Jahres. Auch diesmal konnte sich Djokovic behaupten: Der Serbe besiegte Juan Martin del Potro in einem fantastischen Finale im Tiebreak des dritten Satzes.

Nach einem Jahr Pause war 2014 wieder Andy Murray Protagonist der besten Begegnung des Jahres. Im Finale von Valencia rang der dreifache Grand-Slam-Sieger den Spanier Tommy Robredo nach Abwehr von fünf Matchbällen mit 3:6, 7:6 (7) und 7:6 (8) nieder. Unvergessen bleibt dabei die Geste Robredos nach dem Ende der Partie: Der nunmehr 37-Jährige zeigte Murray den doppelten Mittelfinger.

2015 sowie auch 2017 bestritten Roger Federer und Nick Kyrgios das beste Match der Spielzeit. 2015 setzte sich der Australier in der zweiten Runde von Madrid nach Abwehr von zwei Matchbällen im Tiebreak des dritten Satzes durch, zwei Jahre darauf revanchierte sich Federer im Miami-Halbfinale, in dem er ebenfalls in der Kurzentscheidung des entscheidenden Durchgangs siegreich blieb. Zwischen diesen beiden Partien rangiert das ATP-Finals-Halbfinale zwischen Andy Murray und Milos Raonic. Der Schotte setzte sich in diesem mit 5:7, 7:6 (5) und 7:6 (9) durch und wehrte dabei einen Matchball ab.

Thiem vs. Djokovic bei den ATP Finals 2019

Ohne abgewehrten Matchball, aber dafür wieder mit einem Tiebreak im dritten Satz, können auch die besten Begegnungen der Spielzeiten 2018 und 2019 aufwarten. 2018 gewann Novak Djokovic in einem formidablen Halbfinale von Paris-Bercy gegen Roger Federer, ein Jahr später musste sich der 16-fache Major-Champion im besten Spiel der Saison allerdings geschlagen geben: Dominic Thiem erwies sich in der Vorrunde der ATP Finals als zu stark.

Sollte auch das erst vor Kurzem angebrochene Jahrzehnt mit ähnlich spektakulären Partien aufwarten können, dürfen sich die Tennisfans auf tolle Jahre freuen. Die besten Grand-Slam-Matches der vergangenen zehn Jahre findet ihr übrigens hier.