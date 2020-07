Dominic Thiem: "Wenn die US Open stattfinden, werde ich sie spielen"

Werden die US Open stattfinden, und wenn ja - wer wird sie spielen? Dominic Thiem hat zumindest für sich den letzten Teil der großen Frage vor Flushing Meadows beantwortet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2020, 10:46 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

"Wenn sie stattfinden, bin ich sehr sicher, dass es sicher sein wird dort. Und dann werde ich auch dort spielen", sagte Thiem im Gespräch mit CNN Sport. "Es wird Zeit, dass die normale Tour zurückkehrt."

Am Montag erst war bekannt gegeben worden, dass das Turnier in Washington nicht stattfinden werde, der "neue" Tourstart soll nun am 23. August sein, mit dem Masters-Turnier Cincinnati, das diesmal bereits auf der Anlage in Flushing Meadows ausgetragen werden soll. Ob die Topstars Novak Djokovic und Rafael Nadal antreten werden, scheint noch unklar - Djokovic immerhin hatte zuletzt auf Hartplatz trainiert, Nadal auf Sand. Womöglich ein Zeichen, dass er erst in der Woche nach den US Open mit dem Masters-Turnier in Madrid einsteigt, um sich auf die French Open zu konzentrieren. Diese sollen mit 20.000 Fans pro Tag über die Runden gehen.

in Grand-Slam-Turnier ohne Fans, wie es in New York geplant ist, könne man sich jedoch "schwierig vorstellen", so Thiem. Er habe im Laufe seiner Karriere 24 Grand-Slam-Turniere gespielt, "und wenn man dort jeden Tag 50.000 oder 60.000 Fans auf der Anlage erlebt, ist es ohne Fans kaum vorstellbar." Auf der anderen Seite habe man damit umzugehen, bis das normal Leben wieder da sei. "Die Hauptsache ist, dass die Tour und das Tennis zurückkehren."

Adria-Tour: "Als wäre man zurück in der Normalität"

Zurückblickend auf die Adria-Tour gab Thiem nochmals zu, dass das Turnier sei ein Fehler gewesen sei. Wichtig sei jedoch, dass alle positiv auf COVID-19 getesteten Spieler wieder gesund seien. Jeder habe von dem Fehler gelernt. Als man angekommen sei, war es kurzzeitig so, "als wäre man zurück in der Normalität, mit Fans, glücklichen Kindern. Da haben wir vergessen, die Distanz zu halten, keine Fotos zu machen, die Kinder nicht zu umarmen. Es war ein Fehler, jeder bedauert ihn, aber nun ist es Zeit, nach vorne zu blicken."

Die Kritik an Veranstalter Novak Djokovic sei jedoch unfair gewesen, "er hat kein Gesetz gebrochen und keinen Spieler gezwungen, zu kommen oder mit den Fans zu interagieren. Das war alles unsere Entscheidung. Das gesamte Event war für einen guten Zweck gedacht.