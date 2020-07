Wer spielt wo? Nadal trainiert schon auf Sand, Djokovic auf Hartplatz

Das angedachte Programm zum Tennis-Restart ist hammerhart, sollte alles so kommen wie geplant. Umso mehr stellt sich die Frage, wer wo seine Prioritäten setzt. Rafael Nadal und Novak Djokovic könnten hierbei schon einen Hinweis gegeben haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2020, 21:14 Uhr

Ab dem 14. August soll es wieder losgehen auf der ATP-Tour, das 500er-Turnier in Washington ist geplant. Gefolgt vom Masters-Turnier in Cincinnati (ab 22. August auf der Anlage in Flushing Meadows), den US Open (ab 31. August), den Masters-Events in Madrid (ab 13. September) und Rom (ab 20. September) und Roland Garros (ab 27. September). Unter anderem.

Direkt mit dem Ende der US Open würde es somit von Hartplatz auf Sand gehen, für die ganz Eiligen (oder früh Ausgeschiedenen) ist in der zweiten US-Open-Woche bereits das Generali Open in Kitzbühel angesetzt (ab 8. September).

Neben der Frage, ob alles überhaupt stattfindet (Stichwort: Corona) stellt sich natürlich auch die Frage, wer was alles spielen wird (Stichwort: straffer Zeitplan). Dominic Thiem ist hierbei natürlich ein heißer Kandidat auf das volle Programm (Stichwort: Vielspieler).

Aber was machen die älteren Herrschaften, wie Novak Djokovic (33 Jahre) und Rafael Nadal (34 Jahre)? Letzterer ist sowohl bei den US Open als auch bei den French Open der aktuelle Titelverteidiger; zwei Grand-Slam-Turniere innerhalb von fünf Wochen scheinen aber selbst für den unkaputtbaren "Stier aus Manacor" äußerst ambitioniert. Gut möglich also, dass Nadal und Djokovic sich das Turnier mit den jeweils größten persönlichen Erfolgsaussichten aussuchen. Konkret also: Djokovic als Hartplatz-Gigant die US Open, Nadal als bester Sandplatzspieler aller Zeiten die French Open. Inklusive Vorbereitung.

Nadal auf Sand, Djokovic auf Hartplatz, Berrettini überall

Erste Hinweise dafür? Könnte man sich herholen. So gibt es aktuelle Bilder von Rafael Nadal beim Training auf Sand (in seiner Academy in Manacor)...

Nach den zuvorigen auf Hartplatz...

Und von Djokovic wiederum aktuelle Aufnahmen auf Hartplatz in der Academy von Janko Tipsarevic...

Nachdem er zuvor angeblich auf Sand trainiert hatte.

Was wir daraus mitnehmen? Kann jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht ja auch den Gedanken, den Matteo Berrettini zuletzt erfrischt hat: Der Profi an sich stellt sich im Zweifel auch mal schnell um. Berrettini war am Samstag noch bei THIEMs7 (auf Sand) am Start, am Sonntag beim Ultimate Tennis Showdown (auf Hartplatz) und am Dienstag in Berlin (auf Rasen). Und bei alledem war er auch noch recht erfolgreich.