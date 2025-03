Ein Jahr ohne Finale: Daniil Medvedev und seine Sonderstellung in den Top 30

Seit nunmehr einem Jahr hat Daniil Medvedev kein Finale erreicht. Damit hat der 29-Jährige innerhalb der Top 30 eine Sonderstellung inne.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 20:57 Uhr

© Getty Images In Indian Wells verlor Daniil Medvedev im Halbfinale

Die Halbfinalteilnahme in Indian Wells wird Daniil Medvedev sicherlich nicht als schlechtes Abschneiden verbucht haben. Und doch “erarbeitete” sich der Russe mit seiner Niederlage gegen Holger Rune eine Sonderstellung in den Top 30 der Weltrangliste. Denn Medvedev ist nun der einzige Spieler aus dieser elitären Runde, der in den letzten 52 Wochen kein einziges Finale erreicht hat.

Zuletzt stand Medvedev vor exakt einem Jahr in Indian Wells im Endspiel, seither ging es für den US-Open-Champion von 2021 nie weiter als ins Semifinale. Dennoch liegt der 29-Jährige im Ranking auf Rang acht, an Konstanz mangelte es ihm in den vergangenen zwölf Monaten also definitiv nicht.

Seiner Form alter Tage scheint sich Medvedev indes langsam zu nähern. Nach einem schwachen Saisonstart - bei den Australian Open verlor der ehemalige Weltranglistenerste bereits in der zweiten Runde - erreichte der Russe bei seinen vier jüngsten Turnierauftritten immer mindestens das Viertelfinale.

Ab dieser Woche schlägt Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami (19. bis 30. März) auf. Will der Weltranglistenachte endlich wieder einmal ein Finale erreichen, muss er in Florida wohl zur absoluten Topform auflaufen. Im Viertelfinale droht ein Duell mit Novak Djokovic, ehe im Halbfinale Carlos Alcaraz warten könnte. Zum Auftakt trifft der 29-Jährige auf Arthur Rinderknech oder Jaume Munar.

Das Einzel-Tableau in Miami