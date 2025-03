ATP Masters Miami: Alexander Zverev droht Viertelfinalduell mit Jack Draper

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami topgesetzt und trifft zum Auftakt auf Benjamin Bonzi oder einen Qualifikanten. Im Viertelfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit Indian-Wells-Champion Jack Draper kommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 18:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Miami topgesetzt

Nach seinem Zweitrunden-Aus in Indian Wells geht es für Alexander Zverev in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami (19. bis 30. März) weiter. Der Deutsche ist auch in Florida topgesetzt und profitiert daher zunächst von einem Freilos. Seine erste Partie wird der 27-Jährige - das ergab die Auslosung am Montag - gegen Benjamin Bonzi oder einen Qualifikanten bestreiten.

In Runde drei könnte auf Zverev der aufschlagstarke Franzose Giovanni Mpetshi Perricard warten, mögliche Achtelfinalgegner sind Arthur Fils und Frances Tiafoe. Im Viertelfinale droht dem Weltranglistenzweiten dann ein Duell mit Jack Draper. Der Brite eröffnet seinerseits gegen Jakub Mensik oder Roberto Bautista Agut und könnte bereits in der Runde der letzten 16 auf Holger Rune treffen. Erst am Sonntag hatte sich Draper mit einem Sieg über den Dänen den Titel in Indian Wells geholt. Außerdem landeten auch Taylor Fritz und Andrey Rublev in der oberen Hälfte.

Alcaraz und Djokovic in gleicher Hälfte

In der unteren Hälfte ist indes Carlos Alcaraz der Favorit auf den Finaleinzug. Der Spanier bekommt es in Runde zwei mit David Goffin oder Aleksandar Vukic zu tun, bereits im Achtelfinale könnte Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov warten. Mögliche Viertelfinalgegner sind Casper Ruud und Tommy Paul.

Auch Novak Djokovic, der zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierte, landete in der unteren Hälfte. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien spielt zunächst gegen den Australier Rinky Hijikata oder seinen Landsmann Hamad Medjedovic, im Viertelfinale könnte es der Serbe dann mit Daniil Medvedev zu tun bekommen. Titelverteidiger Jannik Sinner fehlt in Miami aufgrund seiner dreimonatigen Sperre.

Das Einzel-Tableau in Miami