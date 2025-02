"Emotional und körperlich völlig leer": Wie Dominic Thiem die Zeit nach den US Open 2020 erlebte

Dominic Thiem hat sich in einem Interview ausführlich zu seiner Karriere geäußert - und dabei auch Probleme nach seinem Triumph bei den US Open 2020 eingeräumt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 11:33 Uhr

© Getty Images 2020 gewann Dominic Thiem die US Open

Der größte Triumph als Anfang vom Ende? Der Turniersieg bei den US Open 2020 war für Dominic Thiem offenbar Fluch und Segen zugleich. “Das Letzte, was ich wollte, war, (…) zum nächsten Turnier zu reisen, weil ich einfach emotional und körperlich völlig leer war”, gab der 31-Jährige im Gespräch mit “Sky” tiefe Einblicke in sein Seelenleben nach dem Titelgewinn in New York.

Kurzzeitig, so Thiem, habe er sich nach den US Open 2020 keine Ziele mehr gesetzt. Dies sei aus seiner Sicht “absolut tödlich” gewesen. Das Jahr schloss der Niederösterreicher dennoch erfolgreich ab, bei den ATP Finals in London zeigte er die mitunter besten Leistungen seiner Karriere und verlor das Endspiel gegen Daniil Medvedev nur knapp in drei Sätzen.

“Es ist fast ein Rauschzustand”

Hatte ihm der Tennissport in seiner Kindheit noch außerordentlich viel Spaß bereitet, wurde Thiem auf der Jagd nach einem Grand-Slam-Titel auch zum Getriebenen. “Es ist fast ein Rauschzustand”, erklärte der ehemalige Weltranglistendritte, der nach den US Open 2020 kein Turnier mehr gewinnen konnte.

Auch aufgrund anhaltender Handgelenksprobleme - Thiem hatte sich im Juni 2021 auf Mallorca schwer verletzt - beendete der Österreicher im Vorjahr bei den Erste Bank Open seine Karriere. Die Entscheidung, einen Schlussstrich unter seine so erfolgreiche Laufbahn zu ziehen, sei bereits rund ein halbes Jahr vorher in Zadar gefallen.

"Ich bin absolut zufrieden"

In der kroatischen Küstenstadt gewann Thiem im März gegen seinen Landsmann Lukas Neumayer nur drei Spiele, zwei Monate später verkündete er sein Karriereende. Sowohl in Kitzbühel als auch in Wien, wo er 2019 jeweils den Titel holte, konnte sich der Österreicher anschließend noch von den rot-weiß-roten Tennisfans verabschieden.

Insgesamt blickt Thiem stolz auf seine Laufbahn zurück. “Ich bin absolut zufrieden. Es war eine unglaublich schöne Zeit", schwärmte der 17-fache Titelträger. "Ich bin froh, dass ich das Thema gut hinter mich gebracht habe."