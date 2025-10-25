tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2025: Zverev macht Finale gegen Sinner perfekt

Alexander Zverev macht bei den Erste Bank Open ein Wiedersehen mit Jannik Sinner perfekt. Der an Nummer zwei gesetzte bezwang Lorenzo Musetti mit 6:4 und 7:5.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 19:15 Uhr

© Foto: e|motion / Christian Hofer Alexander Zverev steht im Finale der Wien Open 2025

Erste Bank Open und Alexander Zverev gegen Lorenzo Musetti – das kommt einem doch verdächtig bekannt vor. Erst im vergangenen Jahr standen sich der Italiener und die deutsche Nummer eins im Viertelfinale der Wien Open gegenüber. Damals konnte Musetti die Partie in der Wiener Stadthalle in drei Sätzen für sich entscheiden. Im heutigen Duell gelang dem Hamburger die perfekte Revanche. Gecoacht wurde Zverev – wie gewohnt – von seinem Vater Alexander Zverev Senior. Unterstützung bekam der an Nummer zwei gesetzte außerdem von Langzeitfreundin Sophia Thomalla.

Der deutsche Wien-Open-Champion von 2021 konnte gut erholt in die Halbfinalpartie starten, nachdem das gestrige Match gegen Griekspoor abgesagt worden war. Musetti musste am Vortag den schwierigeren Weg über Moutet gehen, setzte sich dort aber in zwei Sätzen souverän durch.

300. Sieg auf Hartplatz

Zverevs Schlüssel zum Sieg war sein hervorragender Aufschlag: in Topform, ohne die zuletzt aufgetretenen Rückenbeschwerden (zumindest äußerlich) und mit beeindruckender Konstanz ließ er im gesamten Match keine einzige Breakchance zu. Gepaart mit einem stabilen Grundlinienspiel genügte ein frühes Break, um sich eine 4:3-Führung zu erspielen und den ersten Satz mit 6:4 zu beenden.

Auch im zweiten Akt fand Musetti nicht die passenden Antworten gegen den Wien Champion aus 2021. Zu viele Ungezwungene Fehler und auch die Nerven ließen sich in Form von Doppelfehlern blicken. Zwar zeigte der Italiener immer wieder jene spielerischen Highlights, mit denen er bereits die ganze Woche beeindruckt hatte – doch eine Chance auf eine Aufschlagabnahme blieb aus. Zverev behielt die Oberhand und nutzte die erste Breakchance des zweiten Satzes zur 6:5-Führung. Im Zeichen des gesamten Matches beendete Zverev das Halbfinale mit einem Ass.

Wien: Zweiter Finaleinzug für Zverev

Für Zverev ist es der erste Finaleinzug seit dem Stuttgarter Rasenturnier im Juni. Während der Deutsche damals Angstgegner Taylor Fritz unterlag, werden die angereisten Fans im Finale der Wien Open eine Neuauflage des Australian Open Endspiel zu sehen bekommen. Das Match gegen Jannik Sinner ist für 14 Uhr in der Wiener Stadthalle angesetzt.

