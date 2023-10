Erste Bank Open: Berrettini sagt Start ab - Altmaier rückt nach

Matteo Berrettini musste seinen Start bei den Erste Bank Open in Wien verletzungsbedingt absagen. Für ihn rutscht Daniel Altmaier ins Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 20:25 Uhr

Matteo Berrettini wird in Wien nicht an den Start gehen

Für Matteo Berrettini läuft es auch am Ende der Saison 2023 nicht gut. Der Wimbledon-Finalist von 2021, der in Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Rang 63 steht, musste seine Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien absagen. Grund dafür ist eine Verletzung am Knöchel, die sich der Italiener bei den US Open zugezogen hatte.

Bereits im Vorjahr musste Berrettini seinen Start in Wien aufgrund einer Fußverletzung kurzfristig absagen. Ob der 27-Jährige in dieser Saison noch einmal auf den Matchcourt zurückkehren wird, ist fraglich. Ende November (21. bis 26.) würde mit der Davis-Cup-Endrunde noch ein großes Highlight auf Berrettini warten.

Bei den Erste Bank Open nimmt nun der Deutsche Daniel Altmaier den Platz des Italieners ein. Der 25-Jährige, der in dieser Woche beim ATP-500-Turnier in Tokio in Runde eins an Tommy Paul scheiterte, erspart sich in der österreichischen Bundeshauptstadt somit den Gang durch die Qualifikation.

Das gilt auch für Pablo Carreno Busta, der in Wien sein Comeback auf höchster ATP-Ebene feiern wird. Der lange am Ellbogen verletzte Spanier steht trotz seiner hohen Weltranglistenposition (216) dank des Protected Rankings direkt im Hauptfeld der Erste Bank Open.