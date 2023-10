tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jannik Sinner komplettiert Halbfinale in Wien

Jannik Sinner ist dank eines ungefährdeten Zweisatzerfolges gegen Frances Tiafoe als letzter Spieler ins Halbfinale der Erste Bank Open in Wien eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 23:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Jannik Sinner ließ Frances Tiafoe keine Chance

Jannik Sinner steht bei den Erste Bank Open in Wien als vierter und letzter Spieler im Halbfinale. Der Südtiroler gewann am späten Freitagabend gegen Frances Tiafoe klar mit 6:3 und 6:4 und blieb in der österreichischen Bundeshauptstadt somit weiterhin ohne Satzverlust.

https://x.com/ErsteBankOpen/status/1718011616946446432?s=20

Sinner trifft im Halbfinale auf Andrey Rublev, der sich kurz zuvor gegen den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev behauptet hatte. Im direkten Vergleich liegt der 22-jährige Italiener knapp mit 3:2 voran, das bislang einzige Duell in diesem Jahr gewann Sinner in Miami klar in zwei Sätzen.

Die Zuschauer dürfen sich am Samstag somit auf großes Tennis freuen, werden sich im ersten Semifinale doch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas gegenüberstehen. Somit werden die vier topgesetzten Spieler der Erste Bank Open am Halbfinaltag noch im Einsatz sein.

Hier das Einzel-Tableau in Wien