Erste Bank Open: Thiem gegen Zverev - heute erster Teil des großen Abschieds

Dominic Thiem wird sich heute wohl ein letztes Mal mit Alexander Zverev zu einem Tennismatch auf großer Bühne treffen (and 18:55 live bei ServusTV in Österreich). Auch wenn nur ein Satz gespielt wird, ist doch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu erwarten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 18:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Dominic Thiem bei einem Schaukampf im Jahr 2022

Im Sport ist fast alles möglich, im Tennis sowieso. Und in der Wiener Stadthalle erst recht. Wir wollen also keineswegs komplett ausschließen, dass sich Dominic Thiem mit dem Publikum im Rücken zunächst gegen Luciano Darderi, am Donnerstag dann gegen Jack Draper und im Viertelfinale auch noch gegen Grigor Dimitrov durchsetzt. Und am Samstag in der Vorschlussrunde der Erste Bank Open 2024 dann eben doch noch einmal auf Alexander Zverev trifft.

Allein: Besonders realistisch ist dieses Szenario nicht.

Und so wird der eine Satz, den Thiem und Zverev heute in der Stadthalle hinlegen (ab 18:55 Uhr live bei ServusTV in Österreich), der wohl letzte sein, den sich die beiden liefern. Nicht unter Wettkampfbedingungen, das Match ist Teil des inoffiziellen, wiewohl natürlich auch großen ersten Teils des Abschieds von Dominic Thiem. Der zweite folgt dann im Laufe der Woche.

Thiem führt in der Bilanz gegen Zverev

Thiem gegen Zverev, das ist ein Duell, das es erstmals 2016 auf der ATP-Tour gegeben hat. Der Österreicher gewann damals im Halbfinale von München ebenso wie die ein paar Wochen später folgenden Partien im Finale von Nizza und in der dritten Runde von Roland-Garros. Im selben Jahr konnte Alexander Zverev in Peking erstmals gegen Thiem anschreiben.

Insgesamt haben Thiem und Zverev zwölf Matches gegeneinander bestritten, die beiden spektakulärsten sicherlich 2020. Und beide - das Halbfinale bei den Australian Open und das legendäre Finale vor leeren Rängen in Flushing Meadows - gingen an Thiem, der in der Bilanz auch mit 8:4-Siegen führt.

Matchpraxis und Ernsthaftigkeit

Diesen Rückstand wird Alexander Zverev nicht mehr aufholen können, einen Rücktritt vom Rücktritt hat Dominic Thiem schon längst ausgeschlossen. Dennoch ist heute eine gewisse Ernsthaftigkeit zu erwarten. Der Lokalmatador möchte schließlich noch ein bisschen Matchpraxis für die grundsätzlich nicht unfreundliche Aufgabe am Dienstagabend sammeln. Und Alexander Zverev, bei den Erste Bank Open an Position eins gesetzt, kann gar nicht anders als Vollgas. Das hat er schon am Freitagabend beim Red Bull Bassline gezeigt.