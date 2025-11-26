Ex-Coach Simon: Medvedev muss "kleines Monster" bändigen

Von Februar 2024 bis Februar 2025 gehörte Gilles Simon dem Trainerteam von Daniil Medvedev an. In einem Interview hat der Franzose nun über seine Erfahrungen mit dem ehemaligen Weltranglistenersten gesprochen.

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 16:53 Uhr

© Getty Images Gilles Simon war ein Jahr Trainer von Daniil Medvedev

Für seine gelegentlichen Ausraster ist Daniil Medvedev nicht erst seit den diesjährigen US Open bekannt. In Gilles Simon hat sich nun ein ehemaliger Weggebleiter des Russen zu dessen Entgleisungen geäußert. "Wenn man in der Box sitzt, ist es am unangenehmsten mit ihm", sagte der Franzose am Dienstagabend in der französischen Sendung "Retour Gagnant" auf Eurosport Frankreich.

In gewisser Weise könne Simon, der selbst 20 Jahre lang auf höchsten Level spielte, Medvedevs Wutausbrüche nachvollziehen. “Wir wissen, dass er sich damit keinen Gefallen tut, aber wir verstehen es. Es ist schade, dass es so herauskommt, aber ich wusste das, bevor ich mit ihm gearbeitet habe."

Simon schwärmt von Medvedev

Außerhalb des Platzes sei Medvedev "äußerst angenehm", sagte Simon: “Aber wenn er im Match auf dem Platz steht, muss er sich mit einem kleinen Monster in seinem Inneren auseinandersetzen, das nicht einfach zu kontrollieren ist.” Dennoch habe ihm das Jahr im Trainerteam des Russen insgesamt ”nur Freude" bereitet.

“Er ist ein Spieler, den ich sehr mag, den ich sogar verehre und den ich verstanden habe”, fand Simon lobende Worte für Medvedev. Ein Titelgewinn gelang dem US-Open-Sieger von 2021 unter der Ägide des Franzosen allerdings nicht. "Wir haben viele Dinge verbessert, die im Training gut funktioniert haben, aber im Spiel ist das etwas anderes.”

Medvedev gewann ersten Titel seit über zwei Jahren

Ein Problem sei gewesen, dass Medvedev als ehemaliger Weltranglistenerster und Grand-Slam-Champion “sehr starke Überzeugungen” gehabt habe. “In solchen Fällen ist es noch schwieriger, sich zu verändern, wenn zwei Spieler wie Alcaraz und Sinner an ihm vorbeigezogen sind und man etwas ausprobieren muss”, erklärte Simon. Außerdem sei es mit einem gestandenen Spieler diffiziler, grundlegende Dinge zu verändern.

Simon, der mit dem Russen vor allem an taktischen Dingen arbeitete, wurde nach den Australian Open 2025 entlassen. Mittlerweile ist auch Medvedevs langjähriger Coach Gilles Cervara nicht mehr an Bord. Unter Neo-Coach Thomas Johansson gewann der 29-Jährige im Herbst beim ATP-250-Event in Almaty seinen ersten Titel seit zweieinhalb Jahren.